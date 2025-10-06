Bianconeri e giallorossi potrebbero presto sedersi al tavolo per un affare in vista del mercato di gennaio: il big se ne va in prestito

La ‘formula’ Allegri, evidentemente, ha già fatto scuola. Non è forse un caso che da quando il tecnico toscano ha potuto contare sull’apporto del fedelissimo Adrien Rabiot (già avuto alle sue dipendenze alla Juve), il Milan ha iniziato come per incanto a volare. Inanellando una serie di risultati positivi che hanno già cucito il piccolo strappo creatosi con l’inopinata sconfitta all’esordio contro la Cremonese.

L’idea di affidarsi ad uno dei suoi alfieri ha consentito al tecnico toscano di trovare la chiave di volta per far girare al meglio la squadra: i risultati, del resto, sono sotto gli occhi di tutti.

Chissà che, pensano ora dalle parti di Trigoria, questo non possa avvenire anche a casa di una Roma che comunque, giova ricordarlo, si è già resa protagonista di un ottimo avvio di stagione con 4 vittorie nelle prime 5 gare di campionato.

Al netto dello scivolone interno contro il Lille in Europa League, caratterizzato dai tre incredibili rigori sbagliati da Dovbyk (due) e da Soulé nell’ultima ripetizione del tiro dal dischetto decretato dall’arbitro, la creatura di Gasp ha fornito delle buone risposte in questi primi mesi di lavoro. Le cose però sono sempre migliorabili. Sempre perfettibili. Figuriamoci per un perfezionista come il tecnico di Grugliasco.

Ecco che allora, approfittando della negativa esperienza di un suo pupillo in quel di Torino, agli ordini di Igor Tudor, l’allenatore giallorosso sogna di riabbracciare un calciatore che proprio nella Capitale potrebbe rilanciarsi dopo le negative prestazioni in maglia Juve.

Koopmeiners da Gasp, ora si può: a gennaio si decide

Protagonista, a Bergamo, di un triennio fatto di 129 presenze, 29 gol e 13 assist, Teun Koopmeiners ha fatto vedere la miglior versione di sé proprio sotto la sapiente guida del guru Gasperini.

A Torino invece, come ben sanno i tifosi bianconeri, molto di rado il centrocampista ha giustificato, con le sue prestazioni, gli oltre 51 milioni più bonus spesi dall’allora Football Director Giuntoli nell’estate del 2024.

Non si può nemmeno sostenere la tesi secondo cui Tudor non abbia dato delle opportunità da titolare all’ex AZ Alkmaar, schierato dall’inizio nelle due gare di Champions nonché in altre occasioni in campionato. Nulla da fare: il giocatore sembra lontano, lontanissimo, parente di quello ammirato a Bergamo.

L’indiscrezione, già lanciata la scorsa estate, di un possibile approdo dell’olandese a Trigoria prende ora di nuovo forma: del resto la Juve ha capito che nessun club potrebbe nemmeno lontanamente avvicinarsi ad offrire una cifra che pareggi quanto resta della spesa a bilancio del calciatore. Meglio allora un prestito secco, magari di 6 mesi, in attesa che il centrocampista si rilanci. La Roma di Gasperini sembra essere la soluzione perfetta per tutte le parti coinvolte…