In casa Juventus arriva una notizia che lascia tutti a bocca aperta. Riguarda in prima persona il numero 9 serbo Dusan Vlahovic.

Fino a qualche mese fa la maggior parte dei tifosi bianconeri, solo a sentirlo nominare, sarebbero andati su tutte le furie. Oggi le cose sembrano essere migliorate attorno a Dusan Vlahovic, il numero 9 della Juventus che ha incominciato la stagione 2025/2026 in maniera sicuramente propositiva.

Vlahovic, pur non partendo titolare nelle previsioni di formazione, sta riuscendo a ritagliarsi il proprio spazio, guadagnandosi la fiducia del tecnico Igor Tudor. L’ex Fiorentina ha già realizzato 4 reti nelle prime sei gare ufficiali, diventando decisivo soprattutto nella vittoria contro il Genoa e nel pareggio in rimonta contro il Borussia Dortmund.

Le qualità tecniche ed atletiche di Vlahovic non si discutono, visto che è oggettivamente uno degli attaccanti più completi in circolazione. Ma il serbo viene da un lungo periodo di magra, dove l’intensità e la caparbietà della sue prestazioni è risultata molto deficitaria. Ma di recente si è tornati ad ammirare un numero 9 volenteroso e pieno di energie, capace di mettersi alle spalle tutte le polemiche degli ultimi mesi.

La Juventus tiene ancora in panchina Vlahovic: ecco le scelte di Tudor per il Villarreal

Nonostante le prestazioni positive di Dusan Vlahovic, l’attaccante della Juventus rischia di essere lasciato nuovamente in panchina. In vista della gara odierna di Champions League contro il Villarreal, Tudor pare avere in mente un’altra soluzione offensiva, con il serbo che resta prima alternativa in attacco.

Nel 3-4-2-1 previsto (esclusi i cambi di modulo ipotizzati alla vigilia), Tudor è intenzionato a puntare su Jonathan David dal 1′ minuto, visto che il canadese ha riposato sabato contro l’Atalanta e ha recuperato dunque energie per questa sfida in terra spagnola. Alle spalle di David agiranno invece l’intoccabile Yildiz e Koopmeiners, quest’ultimo riportato in posizione di trequartista come l’anno scorso.

Bocciatura dunque per Vlahovic? Niente affatto, ma al momento sembra che Tudor ed il proprio staff considerino il classe 2000 molto più utile e determinante entrando in campo a gara in corso. Effettivamente tutti e 4 i gol realizzati finora sono arrivati partendo dalla panchina, anche se in molti si aspettavano una gratifica da titolare per Vlahovic.

Questa intanto la probabile formazione in vista di Villarreal-Juve: Di Gregorio tra i pali, difesa a tre composta da Kalulu, Gatti e Kelly. Sulle corsie laterali si registra lo spostamento di Cambiaso a destra con l’inserimento di Cabal a sinistra. In mediana invece Locatelli e Thuram. Poi l’attacco già annunciato, con Yildiz e Koop alle spalle di David.