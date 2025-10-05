Sorpresa in vista del posticipo di Serie A di questa sera tra Juventus e Milan. Tudor tiene in panchina un possibile titolare.

La sesta giornata di Serie A si chiuderà questa sera con una grande classica del nostro calcio. Ovvero Juventus-Milan, scontro diretto da sempre molto seguito e spettacolare, tra due rivali storiche, spesso in lotta per traguardi importanti e di rilievo.

Igor Tudor, tecnico dei bianconeri, vuole riportare la Juve alla vittoria dopo i troppi pareggi consecutivi tra campionato e Champions League. Per farlo sta scegliendo una formazione molto particolare, visto che dovrà sopperire ad alcune assenze di rilievo e fare i conti con la forma non eccelsa di altri elementi.

Molto probabilmente non faranno parte della formazione titolare né Gleison Bremer né Kephren Thuram. I due calciatori, ancora acciaccati dai recenti problemi fisici, dovrebbero iniziare dalla panchina, con Tudor che non intende rischiarli. Ma c’è anche un’altra grossa esclusione che sta facendo parlare in queste ore, una bocciatura che i tifosi juventini fanno fatica a spiegarsi.

Juventus, Tudor tiene Vlahovic ancora in panchina: le scelte di formazione

L’esclusione di cui parliamo è quella di Dusan Vlahovic, che come un mantra ormai scritto partirà nuovamente dalla panchina. Secondo le ultime informazioni di Sky Sport in vista del posticipo di questa sera all’Allianz Stadium, il numero 9 serbo non dovrebbe giocare dal 1′ minuto, nonostante le voci degli ultimi giorni.

Gli errori sotto porta di Jonathan David contro il Villarreal e la vena realizzativa sicuramente maggiore di Vlahovic non hanno fatto cambiare idea a Tudor: il tecnico croato ha deciso di riconfermare il canadese ex Lille al centro dell’attacco, preferendolo sia a Vlahovic che all’altro volto nuovo Lois Openda, anche lui deludente nel match giocato da titolare con l’Atalanta.

Evidentemente Tudor reputa il centravanti ex Fiorentina molto più utile e determinante partendo dalla panchina. Un’idea che può essere più o meno condivisibile, ma che appare come la strada ormai tracciata dalla sua Juventus. Lasciando aperti i dubbi sul futuro in maglia bianconera di Vlahovic, il cui contratto scade sempre a fine stagione.

Per il resto, la formazione della Juventus anti-Milan si dovrebbe comporre così: conferma del 3-4-2-1 come modulo di base. Di Gregorio torna titolare in porta, difesa a tre composta da Gatti, Rugani e Kelly. Il francese Kalulu scala a fare l’esterno destro di centrocampo, con Cambiaso a sinistra e il tandem Locatelli-McKennie in mediana. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Conceiçao e Yildiz, come detto alle spalle di David.