Novità in vista per Thiago Motta: l’ex allenatore della Juventus, ancora sotto contratto con i bianconeri, può trovare nuova squadra.

La Juventus nell’estate 2024 aveva puntato ciecamente su Thiago Motta per scrivere una nuova storia, per un progetto tecnico che sarebbe stato basato su idee innovative di gioco, su calciatori di talento e su risultati importanti sul medio-lungo termine.

Peccato che la storia tra Motta ed il club bianconero si sia conclusa anzitempo, con un esonero andato in scena il 23 marzo scorso. L’ex centrocampista, che veniva da un’annata straordinaria alla guida del Bologna, non è riuscito a gestire con serenità e con continuità il gruppo Juve, pagando soprattutto le eliminazioni cocenti in Champions League ed in Coppa Italia.

Dopo alcune voci in estate, che vedevano Thiago Motta sulla lista di diversi club per il ruolo di allenatore, l’italo-brasiliano è rimasto fermo al palo in attesa di chiamate concrete. Attualmente è ancora sotto contratto con la Juve (forte dell’accordo siglato fino al 2027), ma l’occasione giusta potrebbe arrivare a breve dall’estero. Una panchina europea importante si sta per liberare ed il profilo di Motta pare essere tra i papabili per la sostituzione.

Contatto fra il Monaco e Thiago Motta: la risposta del tecnico sorprende tutti

Il Monaco, una delle squadre più importanti della Ligue 1 francese, sta seriamente pensando di esonerare Adolf Hutter, tecnico austriaco reo di non aver un buon feeling con lo spogliatoio e di non stare valorizzando il materiale tecnico a sua disposizione.

Secondo il giornalista Fabrizio Romano, vero esperto di calciomercato, il club del Principato avrebbe preso contatti proprio con Thiago Motta, reputandolo un nome ideale per riportare la squadra monegasca a giocare un bel calcio e vincere il più possibile.

Strano ma vero, Motta non sembra però essere entusiasta di questa opportunità, almeno secondo il retroscena raccontato da Romano: “C’è stato un contatto diretto, il Monaco ci ha provato, vede Thiago Motta come un’opzione ideale per la propria panchina, ma quello che mi risulta è che in questo momento non ha dato aperture al progetto Monaco. Il desiderio di Thiago Motta è quello al momento di restare fermo, aspettare eventualmente opportunità diverse in un futuro prossimo”.

Dunque Thiago Motta non ha aperto alla possibilità datagli dal Monaco, forse perché non convinto di subentrare a stagione in corso in un club che conosce solo a distanza. Una scelta particolare quella del classe ’82 di restare ancora ai box, mentre la Juventus avrebbe dato il via libera alla rescissione del contratto, così da evitarsi i 5 milioni netti a stagione di stipendio che deve elargire al suo ex tecnico.