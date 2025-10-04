Fra qualche tempo arriverà un gran maltempo in Italia e sarà meglio non uscire di casa questo giorno per temporali e raffiche di vento fino a 130 km/h.

Siamo stati abituati ad un’estate molto calda ma già da qualche settimana il maltempo e il calo delle temperature hanno fatto capolino in quasi tutta Italia. E così stiamo vivendo un autunno abbastanza freddo ma il peggio non è ancora arrivato. Fra qualche tempo sarà meglio non uscire di casa.

Infatti arriverà un gran maltempo con temporali e raffiche di vento fino a 130 km/h. Ecco quando sarà meglio rimanere in casa ed usare la prudenza perché potrebbe essere molto pericoloso.

Quando ci saranno temporali e raffiche di vento fino a 130 km/h

Fra qualche giorno in Italia arriverà il maltempo: in particolare la super tempesta extra tropicale Amy farà sentire i suoi effetti. Questa sta attraversando l’Europa, con venti che nel Regno Unito e in Irlanda del Nord che hanno toccato i 190 km/h. L’Italia non è colpita direttamente da questa, ma ne subisce gli effetti attraverso un fronte freddo.

Già il 3 ottobre è stata diramata l’allerta gialla in gran parte della Puglia proprio a causa dei venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con rinforzi fino a burrasca forte su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le raffiche sono arrivate a 100 km/h, soprattutto sull’alto Adriatico, mentre lungo le coste esposte ci sono state delle mareggiate.

Amy è considerata la prima tempesta della stagione 2025-2026 e si è formata per via dell’assorbimento dell’energia degli ex uragani Humberto e Imelda, trasformandosi in un potente sistema extra tropicale. Nei prossimi giorni il clima della nostra Penisola sarà instabile: dalla serata di sabato è previsto un peggioramento con rovesci e temporali al Nord, in rapida estensione al Centro e al Sud.

Le raffiche di vento, soprattutto lungo l’Adriatico, saranno sostenute dalla rotazione ciclonica. L’instabilità continuerà anche domenica: a Nord ci saranno rovesci e temporali al mattino su Emilia Romagna e Triveneto, con venti burrascosi sull’Adriatico. Al centro invece ci sarà instabilità diffusa, più frequente sul versante adriatico e nel Lazio.

Infine al Sud piogge e temporali caratterizzeranno la Campania, il Molise, la Basilicata, la Puglia settentrionale, la Sicilia e la Calabria. I mari saranno molto mossi o agitati con onde fino a 4-5 metri in alto Adriatico. La bora potrà superare i 100 km/h, mentre in mare aperto ci potrebbero essere anche raffiche fino a 120-130 km/h.