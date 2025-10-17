Il club nerazzurro fa i conti con una nuova brutta notizia proveniente dall’infermeria: il giocatore saluta in anticipo il 2025

Prima lo stop di Marcus Thuram, inizialmente forse sottovalutato ma poi diagnosticato come un ‘risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra‘, che costringerà il giocatore a saltare la gara di campionato con la Roma, la successiva in Champions contro l’Union SG, per poi tornare a disposizione per il big-match col Napoli del 25 ottobre.

Poi il ritardo, non dipendente dalla volontà dell’attaccante, con cui Lautaro Martinez è tornato in Italia dopo che l’amichevole della sua Argentina con Portorico era stata posticipata di 24 ore. E spostata in altra sede, sebbene sempre negli USA.

E ancora: il problema al soleo della gamba sinistra sofferto da Matteo Darmian e puntualmente comunicato dall’Inter nella giornata del 15 ottobre.

Insomma, in vista della difficile trasferta a casa della capolista Roma – che può anche vantare la miglior difesa del campionato con soli due gol al passivo – i presagi non sono eccezionali per mister Chivu. Che pure era arrivato alla sosta col vento in poppa dopo il bel filotto di vittorie seguito alla beffarda sconfitta patita per mano della Juve di Tudor.

Il quale, restando in tema di cattivi segnali, fa ora i conti anche con l’intervento chirurgico al quale dovrà sottoporsi un altro elemento della rosa. Per lui il 2025 può dirsi concluso con largo anticipo.

Di Gennaro saluta: torna in campo con l’anno nuovo

Sebbene mai schierato da Chivu né in campionato né in Champions nelle battute iniziali della stagione, Raffaele Di Gennaro si è sempre allenato con la massima serietà per rispondere ‘presente’ qualora le circostanze lo avessero richiesto.

Sempre in panchina ad eccezione del match contro lo Slavia Praga, il terzo portiere della rosa nerazzurra si è procurato la frattura dello scafoide del polso destro: una lesione in una parte a dir poco delicata per un estremo difensore che ovviamente fa delle mani lo strumento principale del suo mestiere.

Il classe ’93 è atteso da un intervento chirurgico che lo terrà certamente fuori quanto meno fino alla fine dell’anno solare. Un possibile guaio non da poco per Chivu, che a questo punto non può permettersi che venga nemmeno un raffreddore né a Yann Sommer né a Josep Martinez, il portiere spagnolo che in questa prima parte di annata ha anche scalzato – per un paio di partite in campionato – lo svizzero dal suo ruolo di titolare tra i pali della porta nerazzurra.