Momento delicato per Andrea Cambiaso; nonostante la sua recente convocazione in Nazionale, non se la sta passando alla grande alla Juve.

Uno dei giovani più interessanti degli ultimi anni in Serie A, sbocciati da uno dei settori giovanili nostrani, è senza dubbio Andrea Cambiaso. Un calciatore duttile e di buona qualità, nato come terzino sinistro ma capace poi di traslocare in altri ruoli con la stessa costanza.

Oggi Cambiaso è un elemento portante della rosa della Juventus, dove viene utilizzato come esterno di centrocampo sia a destra che a sinistra, a volte persino da intermedio in mezzo al campo. La sua duttilità è una dote importante, tanto da aver guadagnato una stabile convocazione nella Nazionale maggiore italiana, anche sotto la guida del nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Nonostante ciò, il talento cresciuto nel Genoa non sta attraversando un momento molto brillante. Cambiaso è stato spesso criticato dai tifosi bianconeri per le sue prestazioni un tantino sottotono, in particolare nelle ultime uscite tra campionato e Champions League. C’è chi lo descrive come un calciatore troppo sfruttato in tanti diversi ruoli e dunque non in grado di garantire crescita e continuità. Dalla Continassa non arrivano certo elogi per questo motivo.

Teotino su Cambiaso: “Buon giocatore, ma la Juve non lo sta aiutando”

Proprio alla base di questo utilizzo troppo variegato a livello tattico di Andrea Cambiaso, c’è la critica mossa da Gianfranco Teotino, noto giornalista sportivo intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva.

L’ex vicedirettore di Tuttosport, ha voluto puntare il dito proprio su Igor Tudor e sulla Juventus per la mancata crescita esponenziale di Cambiaso: “Io non penso sia un fenomeno, è un giocatore molto intelligente che in campo sa ricoprire più ruoli, anzi forse questa sua duttilità è quella che gli ha un po’ rallentato, ultimamente, la crescita. In questo momento le problematiche della Juventus che, diciamo, ha delle difficoltà di costruire una squadra con un gioco ben preciso che sta incontrando Tudor, credo, che non lo aiutino. Però rimane un buonissimo giocatore insomma e non un fenomeno. Ecco non credo che sia destinato a essere un fenomeno”.

Dunque Cambiaso paga un pochino le difficoltà recenti della Juventus, che non sta certo boccheggiando ma è un tantino schiava della ‘pareggite’ e di un gioco non espresso al 100%.

Cambiaso resta una buona risorsa per la Juve ed il calcio italiano, tanto che negli ultimi anni ha accumulato ben 17 presenze e 3 reti con la maglia della Nazionale maggiore dell’Italia.