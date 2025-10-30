Adesso è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha firmato un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2026. La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità che segna l’inizio di una nuova era per la Vecchia Signora.

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus ⚪️⚫️



Benvenuto mister!



Spalletti: per la Juventus un profilo di competenza ed esperienza

Luciano Spalletti, nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959, è uno degli allenatori più rispettati e innovativi del calcio italiano. La sua carriera da allenatore è iniziata 30 anni fa, dopo aver vestito le maglie di Spezia ed Empoli da calciatore. È proprio con i toscani che il tecnico ha mosso i primi passi in panchina, portando la squadra a vincere la Coppa Italia di Serie C e guadagnando spazio in Serie A.

La vera consacrazione arriva però con l’Udinese, nei primi anni 2000, dove riesce a qualificare il club alle competizioni europee per tre anni consecutivi. Nel 2004/05, Spalletti conquista una storica qualificazione in Champions League con i friulani, un’impresa che segna l’inizio di una carriera di successi. Successivamente si sposta alla Roma, dove vince due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Dal 2009 al 2014, guida lo Zenit San Pietroburgo, vincendo due titoli di campione di Russia, una Coppa di Russia e una Supercoppa di Russia. Tornato in Italia, siede sulla panchina di Roma e Inter, prima di raggiungere l’apice della sua carriera con il Napoli, dove, nella stagione 2022/23, conquista il campionato di Serie A. Più recentemente, ha ricoperto anche il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Italiana, fino a giugno scorso, lasciando il posto a Rino Gattuso. Fatali, per lui, il flop agli ultimi Europei e la sconfitta pesante per 3-0 contro la Norvegia nella prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali.

La presentazione ufficiale di Spalletti

Domani, giovedì 31 ottobre, alle 12:00, l’allenatore toscano sarà presentato ufficialmente alla stampa come nuovo allenatore della Juventus.

Con Spalletti al timone, i bianconeri aprono sicuramente un nuovo e interessante capitolo della loro storia. Nella speranza di ritrovare la continuità e il successo che li hanno sempre contraddistinti. Il suo debutto ufficiale sarà sabato 1 novembre alle 20:45, quando la Juventus sfiderà la Cremonese allo Stadio Zini.

Allo stato attuale, non resta che aspettare e vedere come (e se) l’ex Napoli saprà invertire la rotta di risultati di questo inizio di stagione.