Ogni anno la stessa storia, le cimici invadono casa e si nascondono tra i vestiti, stavolta però è diverso…ho il rimedio per allontanarle per sempre.

Con l’arrivo dell’autunno, le giornate si accorciano, le temperature si fanno più miti e le finestre restano aperte per godere degli ultimi sprazzi di tepore. Ma insieme all’aria frizzante e alle foglie che cadono, torna anche un ospite indesiderato: la cimice.

Questo piccolo insetto, innocuo per l’uomo ma fastidioso come pochi, sembra conoscere alla perfezione il calendario stagionale, facendo la sua comparsa puntuale tra settembre e ottobre. Amano il bucato pulito e trovano in casa diversi nascondigli perfetti in cui potersi rifugiare. E se negli anni passati ci si è rassegnati alla loro invasione silenziosa, quest’anno si può cambiare strategia e agire in anticipo.

Con questi rimedi naturali le cimici in casa non saranno mai più un problema in casa

Oltre al bucato le cimici amano trovare rifugio all’interno delle abitazioni nascondendosi tra gli infissi, nelle fessure dei muri, dietro tende o mobili. Non pungono, non trasmettono malattie, ma rilasciano un odore sgradevole quando si sentono minacciate e sono capaci di colonizzare un’intera stanza nel giro di pochi giorni. Ecco perché, sarà importantissimo agire con tempestività.

Anche se in commercio esistono diversi repellenti per allontanare le cimici, si tratta pur sempre di prodotti chimici, tossici e anche pericolosi per la salute. Ecco che quindi, optare per qualcosa di naturale resta senza dubbio la scelta migliore. E fortunatamente, ci sono un paio di rimedi naturali capaci di risolvere definitivamente il problema delle cimici in casa.

Uno dei rimedi più semplici, e al tempo stesso meno conosciuti, è l’utilizzo dell’olio essenziale di menta piperita. L’aroma risulta insopportabile per le cimici, che tendono ad allontanarsi rapidamente. Basterà diluire alcune gocce in un flacone spray con acqua e spruzzare il composto su infissi, davanzali, zanzariere e angoli nascosti.

Un altro alleato naturale è l’aglio. Le sue proprietà repellenti sono note non solo contro le cimici, ma anche contro altri insetti come formiche e zanzare. Si potrà quindi preparare un decotto a base di aglio tritato e acqua, che si farà poi bollire per qualche minuto e poi lasciato raffreddare. Infine, si dovrà spruzzare nei punti strategici della casa. L’odore potrebbe risultare intenso nelle prime ore, ma è estremamente efficace nel tenere lontani gli insetti. In questo modo, le cimici saranno solo un lontano ricordo.