Jannik Sinner sogna nuovamente l’aggancio al primo posto del ranking ATP. Tutto possibile dopo le ultime notizie su Carlos Alcaraz.

La finale degli US Open di inizio settembre ha cambiato i vertici della classifica ATP. Carlos Alcaraz, battendo nuovamente Jannik Sinner, ha operato il sorpasso ufficiale, diventando nuovo numero 1 del ranking mondiale maschile. Una leadership meritata, visto il suo 2025 fino a questo momento perfetto.

Ma la possibilità di un contro-sorpasso nelle prossime settimane è tutt’altro che lontana. Sinner infatti si è aggiudicato poche ore fa gli Open di Pechino, battendo in finale senza troppi problemi lo statunitense Learner Tien (6-2, 6-2) ottenendo un successo che lo rilancia nel ranking e soprattutto cancella l’amarezza della precedente sconfitta a New York.

Inoltre c’è una notizia che potrebbe agevolare il cammino di Sinner verso la vetta della classifica. Il prossimo torneo in programma, ovvero l’atteso Masters 1000 di Shanghai, vedrà un forfait inaspettato e sorprendente: proprio quello di Alcaraz, che ha deciso dopo ore di riflessione di chiudere anticipatamente la sua avventura in estremo oriente.

Alcaraz ha deciso: non giocherà il Masters di Shanghai. Occasione d’oro per Sinner

Carlos Alcaraz si è aggiudicato con merito anche l’ATP 500 di Tokyo, vincendo in finale contro Taylor Fritz. Ma nonostante questa ennesima soddisfazione personale (è l’ottavo trionfo stagionale dello spagnolo), è stata presa l’amara decisione di non prendere parte al prossimo torneo.

A Shanghai dunque non vedremo l’ennesimo duello dell’anno tra Alcaraz e Sinner. Il fuoriclasse di Murcia ha scelto, insieme al proprio staff, di non giocare nel capoluogo cinese, per problemi ad una caviglia già malandata a seguito di una caduta a Tokyo, nel match vinto contro l’argentino Baez.

A questo punto si prospettano nuovi scenari per l’alta classifica ATP. Sinner potrebbe sfruttare questa assenza a proprio vantaggio, cercando di tornare anche solo temporaneamente in vetta al ranking. Qualora l’azzurro, dopo la vittoria di Pechino, riuscisse a trionfare nei prossimi tornei di Shanghai e Vienna, allora tornerebbe numero 1 al mondo.

I punti dell’altoatesino in questo caso salirebbero a 11.460, scavalcando Alcaraz che senza punteggio a Shanghai perderebbe 190 punti tornando a quota 11.350. Insomma, un’occasione d’oro per dare pressione al suo rivale diretto e cercare di chiudere il 2025 nel miglior modo possibile. Sempre in attesa delle ATP Finals, evento in cui si assegnerà di fatto il titolo di tennista più forte dell’anno.