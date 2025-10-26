Il fuoriclasse azzurro ha accolto con stupore la notizia dell’ennesimo ritiro dal torneo di Parigi: il giocatore chiude in anticipo un 2025 davvero negativo

Sembra passato un secolo, eppure parliamo tecnicamente di un anno e mezzo fa. Torneo di Monte Carlo, semifinale tra Jannik Sinner, a caccia del suo primo Masters 1000 sulla terra in carriera, e Stefanos Tsitsipas, uno di quelli che già in giovane età avrebbe dovuto porre fine all’era dei ‘Big Three‘ e che invece, assieme a Zverev e Medvedev, si è dovuto inchinare alla longevità delle tre leggende del tennis moderno.

Complice una clamorosa decisione arbitrale a sfavore dell’altoatesino, il greco riuscì a recuperare lo svantaggio nel terzo set, volando in finale dove poi avrebbe fatto un sol boccone di Casper Ruud conquistando il prestigioso titolo.

Da lì in avanti, con la sola eccezione della vittoria nell’ATP 500 di Dubai dello scorso marzo, il nativo di Atene avrebbe accumulato solo cocenti delusioni ed eliminazioni clamorose, patite anche per mano di tennisti molto indietro nel ranking rispetto a lui.

Già, il ranking. Spintosi fino alla terza casella della classifica mondiale nell’agosto del 2021, oggi l’ex fidanzato di Paula Badosa annaspa addirittura in 25esima posizione. Insofferente in campo (ma non è una novità) e nelle scelte sulla guida tecnica da assumere (la collaborazione col vulcanico Goran Ivanisevic è durata pochissimo, finendo con un duro sfogo del croato), Tsitsipas è entrato in un vortice che per certi versi ricorda l’incubo vissuto da Matteo Berrettini.

Tra infortuni, calo nelle motivazioni, problemi personali (nel caso dell’ellenico resta irrisolto il problematico rapporto col padre Apostolos), il giocatore sembra entrato in una fase discendente quasi irreversibile.

Tsitsipas, addio Parigi: il greco torna con l’anno nuovo

Basti pensare che nelle ultime settimane l’ultima apparizione in campo del greco simpatizzante Genoa è avvenuta a Riyadh nell’àmbito del ricchissimo torneo di esibizione del ‘Six Kings Slam‘, quando per inciso ha subìto una pesante lezione da Jannik Sinner.

Prima e dopo l’esperienza saudita, solo ritiri per l’ex Top Ten della classifica mondiale. Da Pechino a Vienna passando per Shanghai, il giocatore non se l’è sentita di mettere a dura prova il suo fisico dopo i problemi lamentati nel corso di tutta la stagione.

Inevitabile, a questo punto, il forfait per l’ultimo grande torneo del 2025, il Masters 1000 indoor di Parigi.

“Purtroppo quest’anno dovrò ritirarmi dal Rolex Masters Series di Parigi“, ha esordito sul suo profilo X il greco. “Mi è sempre piaciuto gareggiare lì e apprezzo molto il grande supporto dei tifosi parigini e francesi nel corso degli anni. Ora mi concentro sul recupero e sulla guarigione, così da poter tornare più forte per la stagione 2026. Grazie a tutti per la comprensione e il continuo supporto“, ha concluso il tennista.