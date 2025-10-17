“Se la Roma batte l’Inter…” ▷ La clamorosa ipotesi di Orsi sul big match di sabato

Roma – Inter è senza dubbio la sfida di cartello della settima giornata di Serie A. Dopo sei giornate, i giallorossi comandano la classifica con 15 punti a 3 lunghezze di distanza dai nerazzurri dell’ex Chivù, attualmente quarti. Dopo un inizio di stagione altalenante, Lautaro e compagni sembrano aver imboccato la strada giusta, collezionando, tra Champions e Serie A, 5 vittorie consecutive. Gli uomini di Gasperini, altro ex della gara, vogliono invece confermare il positivo inizio di stagione: battere l’Inter, ritenuta dai più come la favorita per lo scudetto, sarebbe un segnale importante che porterebbe, forse, a rivedere i pronostici iniziali.

Orsi: “Roma – Inter è già molto importante per il campionato”

A Radio Radio Mattino – Sport & News, i riflettori sono tutti puntati sul match dell’Olimpico. Per Nando Orsi, ex calciatore e opinionista, entrambe le squadre devono avere come obiettivo primario la vittoria. Se la Roma vincesse, però, manderebbe un messaggio importante al campionato e si candiderebbe fortemente alla vittoria dello scudetto: “Entrambe le squadre devono puntare a vincere. L’Inter ha già perso due partite, ora deve premere sull’acceleratore. Per la Roma vincere significherebbe mandare un segnale importante al campionato. Bologna, Lazio, Fiorentina sono squadre buone ma lo scontro diretto è un’altra cosa. Se lo vinci, ti candidi. Se la Roma dovesse battere l’Inter, dovremmo iniziare a fare discorsi diversi sui suoi obiettivi“. Anche il bomber Roberto Pruzzo è d’accordo: “Se vinci non ti puoi più nascondere. Se batti anche l’Inter diventa una cosa seria…“.

Carina: “La Roma non ha neanche una possibilità di vincere lo scudetto”

Di un’opinione diversa è, invece, Stefano Carina, giornalista de Il Messaggero, che non crede che la Roma sia attualmente pronta a battagliare per lo scudetto, anche se dovesse uscire vincente dal match di Sabato sera: “Io non sono molto d’accordo. Se la Roma batte l’Inter diventa una candidata allo scudetto? Secondo me non è così. Mi sembra esagerato. Attualmente, la Roma non ha una squadra adatta a competere per lo scudetto. Deve provare ad entrare nelle prime quattro. Se la Roma batte l’Inter, per me continua a non avere nemmeno una possibilità di vincere il campionato. Per me cambierebbe veramente poco“.

Indipendentemente dalle opinioni di ciascuno, è fuori discussione che Roma – Inter rappresenterà uno snodo importante per il campionato che farà capire le ambizioni di entrambe le squadre.