In vista del big-match dell’Olimpico il tecnico di Grugliasco è chiamato a fare una scelta importante: decisione presa, resta fuori

Col vento in poppa. E, facendo i dovuti scongiuri, con tutta la rosa a disposizione. Che dalle parti di Trigoria, anche in un passato non troppo lontano, è quasi un’assoluta rarità.

Così si presenta la sorprendente Roma di Gian Piero Gasperini – prima in classifica assieme al Napoli – al secondo grande appuntamento stagionale dopo il Derby.

Il primo, la stracittadina appunto, è stato superato brillantemente grazie al gol di Lorenzo Pellegrini. Uno dei tanti che il tecnico di Grugliasco ha saputo recuperare alla causa nonostante la quasi grottesca situazione contrattuale dell’ex Capitano.

Sabato 18 ottobre, all’Olimpico di Roma, arriva un’Inter che scoppia di salute, capace di inanellare solo vittorie (sia in campionato che in Champions) dopo la rocambolesca caduta con la Juve all’Allianz Stadium.

Se l’allenatore nerazzurro Chivu dovrà ancora fare a meno di Marcus Thuram per la sfida nella tana giallorossa (attenzione anche ad una possibile panchina per Lautaro Martinez, appena tornato dall’impegno oltreoceano con la Seleccìon), il Demiurgo della grande Atalanta ha solo l’imbarazzo della scelta su chi schierare al centro dell’attacco.

Le indicazioni arrivate dagli impegni delle Nazionali sembrerebbero favorire il nuovo arrivato, ma Gasp sembra finalmente voler dare fiducia all’altro centravanti. Quello che non scalda troppo il cuore dei tifosi ma che è stato spesso decisivo con le sue segnature.

Ballottaggio Dovbyk – Ferguson, Gasperini ha già deciso

Pur avendo, la sua squadra, vinto le due gare di qualificazione ai Mondiali disputatesi negli ultimi giorni, Artem Dovbyk è rimasto a secco, confermando in qualche modo il suo momento. Contraddistinto, per usare un eufemismo, da una scarsa vena realizzativa.

Finora l’ex Girona è infatti andato a segno una sola volta in campionato, sbloccando il risultato – sua specialità assoluta dallo scorso anno – nella gara casalinga contro il Verona.

Nonostante il suo rivale diretto nel ruolo – quell’Evan Ferguson ancora a secco di gol con la maglia giallorossa – abbia invece timbrato il cartellino nell’importante vittoria della sua Irlanda contro un’Armenia ridotta in 10, l’ucraino sembra il favorito per una maglia da titolare nell’affascinante confronto con la Beneamata.

Le ultime indiscrezioni provenienti dall’ambiente capitolino riferiscono di una Gasperini determinato a dare fiducia all’attaccante dallo sguardo triste ma dall’apprezzata tendenza ad essere decisivo quando serve. L’Inter è avvertita: se entra in forma anche l’ex ‘Pichichi’ della Liga spagnola, c’è veramente da preoccuparsi…