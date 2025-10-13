Brutte notizie per i pendolari e per i viaggiatori: sarà tutto fermo per 4 ore per lo sciopero del trasporto pubblico. Ecco quando.

Sono tante le persone che vanno a lavoro o a scuola con i mezzi pubblici. Effettivamente questi permettono di raggiungere diversi posti con una certa capillarità e frequenza e per molti è anche piacevole viaggiare in questo modo, perché permette di conoscere gente e soprattutto di risparmiare i costi della benzina e di evitare il traffico.

Non solo ma è anche una scelta sostenibile e che dunque fa bene al Pianeta. Il lato peggiore di questa scelta è quando però è tutto fermo, magari a causa di uno sciopero del trasporto pubblico. Ecco quando si fermerà tutto per 4 ore.

Quando ci sarà lo sciopero del trasporto pubblico

Fra qualche giorno ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico per 4 ore. In particolare l’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti ha proclamato lo sciopero per la giornata di venerdì 17 ottobre 2025.

Le modalità per aderire allo sciopero sono diverse. Il personale di AMT del trasporto provinciale che opera su turni (incluso il personale viaggiante), ad esempio, si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30. Il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.45 alle ore 15.15 mentre il personale che opera su turno intermedio sciopererà nelle ultime 4 ore del turno.

Quanto al personale del servizio di trasporto urbano di Genova, quello che opera su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30. Il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; dunque il servizio delle biglietterie e il servizio clienti sarà garantito fino alle ore 12.15.

Il personale che lavora su turni (incluso il personale viaggiante) di Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30 mentre coloro che lavorano su turno intermedio aderiranno allo sciopero nelle ultime 4 ore del turno. Comunque in ambito urbano il servizio di trasporto pubblico sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto verrà garantito invece nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; non solo ma saranno garantiti anche i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi, solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso. Insomma, venerdì 17 ottobre sarà una giornata difficile per chi usa i mezzi pubblici ma con queste informazioni sarà più semplice evitare disagi.