Juventus e Roma potrebbero lavorare ad uno scambio a gennaio, che vede protagonista un calciatore che ha deluso molto a Torino.

L’avventura di Teun Koopmeiners alla Juventus appare sempre più complicata. Il centrocampista olandese, arrivato con tutti i clamori del caso nell’estate 2024, ha finora deluso in maniera quasi totale. L’ambiente bianconero è ormai spazientito dalle prestazioni opache del calciatore classe ’98.

Un vero flop, costato 60 milioni di euro dall’Atalanta, che non ha mai trovato il feeling con l’ambiente e la dimensione giusta in campo. In passato è stato provato da trequartista o da centrocampista offensivo, di recente Igor Tudor lo ha piazzato persino al centro del gioco come mediano. Ma nulla, Koopmeiners non ha mai ingranato la marcia giusta. L’ultimo esempio è stata la prova nulla di Villarreal: non a caso, una volta sostituito, la Juve ha cominciato a macinare gioco.

Non è a questo punto da escludere che Koop possa lasciare la Juventus già nella sessione di mercato di gennaio, come fatto da Douglas Luiz l’estate scorsa, a proposito di flop conclamati. Proprio in tal senso, si vocifera di un interesse della Roma, che sarebbe disposta a trattare a gennaio per il centrocampista olandese.

Pazza idea in casa Juve: Koopmeiners a Roma in cambio di Lorenzo Pellegrini

Come è risaputo, Koopmeiners è un vecchio pallino di Gian Piero Gasperini, che ai tempi dell’Atalanta aveva valutato positivamente le prestazione dell’ex AZ Alkmaar ed era riuscito a farlo brillare in quel di Bergamo. In un paio di stagioni l’olandese era divenuto uno dei centrocampisti più completi e determinanti della Serie A.

Ecco perché il Gasp lo vorrebbe con sé anche a Roma, pronto a rivitalizzarlo ed a donare al club giallorosso una nuova risorsa in mezzo al campo. Proprio in tal senso, è intervenuto Gianni Balzarini, noto giornalista esperto di cronache juventine. Sul suo canale Youtube, ha voluto lanciare un’idea di mercato molto intrigante.

“Koopmeiners alla Roma a gennaio potrebbe essere la soluzione giusta per tutti. Potresti rinforzare una rivale, ma c’è poco da fare. È un’operazione che farei. Casomai ci attaccherei un discorso per Lorenzo Pellegrini, che non sarà il regista vero e proprio eccetera, eccetera, ma è un centrocampista di una certa qualità e visto che da Roma le indiscrezioni dicono che non gli verrà rinnovato il contratto, almeno per il momento, io mi butterei, aumentando il tasso qualitativo”.

Dunque uno scambio Koopmeiners-Pellegrini, finora soltanto chiacchierato, potrebbe rappresentare una soluzione utile per tutti sull’asse Juventus-Roma. Chissà che non venga presa in considerazione nelle prossime settimane.