Svilar 7

Pensavate forse che riuscisse a riposare, stasera? Ci mette guanti e scarpini, invece, in più di un frangente. Superato il momento, brevissimo, di appannamento.

Hermoso 6,5

Il gol che sblocca la partita, per quanto aiutato da un concorso di colpa in area parmense, ha un peso specifico elevato. Vorremmo vedere meno titubanze palla al piede e meno malintesi con i compagni.

Mancini 7

Mastice e collante di un reparto a volte cedevole senza preavviso. Non è nemmeno un caso che il gol del Parma arrivi quando lui è appena uscito tra gli applausi.

N’Dicka 6

In un paio di occasioni sorpreso dal fraseggio palla a terra di Cutrone e compagni; come al “Mapei Stadium”, un po’ meglio nella seconda parte, con tanto di proiezione offensiva.

Celik 7 –

Generoso e inesauribile negli inserimenti potenzialmente produttivi, offre sponde che non sempre trovano il passaggio di ritorno. Poco reattivo in occasione del gol del Parma.

Cristante 6,5

Partita di sacrificio e di mutevoli posizionamenti; meno giri nel motore rispetto alla vittoria contro il Sassuolo, una corsa più geometrica a proteggere e interdire.

Koné 6+

Forse un po’ affaticato alla fine, deve far quadrare i conti a un palleggio che nella prima parte stenta a decollare, e che trova i giusti spazi nella seconda.

Wesley 6,5

Ne ha ben donde, se cala un po’ alla distanza, perché piazza un’accelerazione dopo l’altra. Sta incamminandosi verso la versione più produttiva e meno confusionaria di sé.

Soulé 6,5

Peccato per la magnifica rete annullata, in ogni caso si danna l’anima per cercare metri e zolle, allargandosi fino alla linea laterale. Lo preferiamo quando si accentra palla al piede, partendo tra le linee, ma dipende di volta in volta dalle scelte di Gasp in chiave offensiva.

Dybala 7

Grattugiate del tartufo bianco su un semplice tagliolino al burro e avrete un piatto sontuoso. Soprattutto palla a terra, a uno o due tocchi.

Ferguson SV

Bailey 5 –

Rodaggio e condizione da acquisire, non può essere quello di stasera.

El Aynaoui 6

Una razionale protezione di palla e metri. Un po’ dormiente anche lui quando il Parma trova il gol.

Dovbyk 7

Gol d’autore, in un’azione aperta da una sua sponda. Segni di fame agonistica e lucidità, ora totalmente coinvolto nel progetto di gioco di Gasperini.

Ghilardi SV

Rensch SV

Gasperini 7 +

Non guardate la classifica, guardate la Roma. Squadra sperimentale nel primo tempo, ancora di più nel secondo, almeno fino all’arrivo di Dovbyk.

Un gruppo alla rincorsa della migliore versione di se stesso, con un condottiero che bilancia buon senso ed entusiasmo nel lavoro: la miglior miscela possibile per spingere il motore delle ragionevoli ambizioni.

Paolo Marcacci