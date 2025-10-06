I cittadini di Roma sono furiosi perché lunedì 6 ottobre verrà sospeso un servizio molto importante. Ecco a cosa si dovrà dire stop temporaneamente (per fortuna) e le cause.

Chi vive a Roma deve fare i conti spesso con degli stop alla circolazione, dei cambiamenti nella viabilità e non solo. A causa degli eventi e degli scioperi, spesso la circolazione dei mezzi pubblici viene sospesa. Non solo i trasporti ma possono essere sospesi anche altri servizi molto utili.

Ad esempio fra qualche ora ci sarà lo stop di un servizio essenziale. Nella giornata di lunedì 6 ottobre i cittadini romani si troveranno senza questo servizio essenziale per ben 8 ore. Per questo in tanti sono andati su tutte le furie. Per fortuna lo stop è solo temporaneo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Il servizio sospeso a Roma per 8 ore il 6 ottobre 2025

Lunedì 6 ottobre i cittadini di Roma vedranno sospeso per 8 ore un servizio fondamentale, vale a dire la corrente elettrica. Questa situazione non riguarderà tutta la capitale ma solo la zona di Roma sud ovest. In particolare ci saranno delle strade che saranno interessate da questo stop e il motivo è molto importante.

In particolare chi abita nell’XI municipio, in particolare ad Arvalia, dovrà rinunciare per 8 ore alla corrente elettrica il 6 ottobre, nello specifico dalle 9:30 alle 17:30. I motivi di questa interruzione sono i lavori di manutenzione straordinaria da parte di Arvalia. Stando all’avviso dell’azienda, i lavori verranno fatti per migliorare l’efficienza del servizio in alcune zone del municipio Roma XI Arvalia.

Per questo motivo si potrebbero verificare interruzioni elettriche nelle seguenti strade/zone:

Via dei monaldeschi (numeri civici da 10 a 28)

Via dei Sampieri (numeri civici da 43 a 57)

Via dei Baroncelli (numeri civici da 3 a 41)

Vicolo della Casetta Mattei (numeri civici da 2 a 18)

Vicolo della Casetta Mattei (numeri civici da 3 a 21)

Via della Gherardesca (numeri civici da 6 a 56)

Via della Gherardesca (numeri civici da 7 a 37)

Via della Casetta Mattei (numeri civici da 72 a 92)

Via della Casetta Mattei (numeri civici da 95 a 99)

I cittadini di questa parte di Roma dovranno dunque portare pazienza per 8 ore nella giornata di lunedì 6 ottobre perché la sospensione della corrente elettrica sarà solo temporanea e mira appunto a migliora l’efficienza energetica, quindi sarà vantaggiosa per loro.

Dalle ore 09:30 alle 17:30 si potrà assistere all’interruzione della corrente elettrica solo in alcune zone designate dall’avviso dell’azienda.