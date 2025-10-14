Retroscena a sorpresa che riguarda Tadej Pogacar: il più forte ciclista del momento ha lanciato un annuncio del tutto imprevisto.

Pochi dubbi su chi sia ad oggi il ciclista più forte, completo e competitivo al mondo. I risultati parlano chiaro: Tadej Pogacar sembra non avere rivali, visto come ha concluso un 2025 a dir poco brillante e trionfale. Il talento sloveno continua a mettere in fila successi e trofei, attestandosi come l’uomo da battere nel ciclismo maschile.

Pogacar ha dominato e vinto anche il Giro di Lombardia, che si è tenuto nella nota regione del nord Italia lo scorso 11 ottobre. Un trionfo annunciato, addirittura il quinto di fila dello sloveno in questa manifestazione. Con questo ottimo risultato Pogacar chiude dunque la sua stagione sportiva al massimo, con ben 11 vittorie tra corse a tappe ed eventi giornalieri.

Il ciclista dell’UAE Team Emirates XRG ha ottenuto il successo più pesante ed atteso ad inizio estate, quando ha dominato il Tour de France come un veterano, conquistando il quarto titolo della Grande Boucle in carriera. Ma nonostante il netto trionfo, Pogacar ha tirato fuori un retroscena davvero curioso ed inaspettato, che ha lasciato di stucco tutti gli appassionati.

Pogacar, la rivelazione sul Tour de France: “Avevo pensato di ritirarmi”

Tadej Pogacar ha vinto con ampio margine il Tour de France, lasciandosi alle spalle la concorrenza dei suoi avversari più temibili, da Vingegaard a Roglic passando per Lipowitz. Ma la rivelazione shock dello sloveno ha riguardato un problema fisico che lo ha portato persino a prendere in considerazione il ritiro dal Tour.

“Il giorno dopo il Ventoux ho avuto problemi al ginocchio e c’erano dubbi sul fatto che sarei stato in grado di continuare. Il tempo era brutto, faceva molto freddo – ha ammesso Pogacar all’interno di un podcast – Il mio corpo era sotto shock, non mi sentivo al meglio. Ma una corsa di tre settimane non è facile, ogni ciclista ha dei problemi. Spesso siamo stanchi dopo la prima settimana, e poi ne restano ancora due…”

Un pensiero che, per fortuna, è stato soltanto di passaggio. Pogacar, una volta accusato meno dolore, non ha più ipotizzato il ritiro dalla gara, tornando a dominare come ci ha abituati. Ma con questa rivelazione si spiegano le espressioni e la diffidenza generale che ha accompagnato Pogacar durante l’ultimo Tour de France, spesso stremato dal dolore e dalla fatica. Ma un fuoriclasse come lui sa superare anche questi ostacoli per di portare a casa la vittoria.