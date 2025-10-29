I cittadini che devono procedere al rinnovo della patente potrebbero trovare dei problemi e non riuscirci. Ecco perché.

Avere la patente per chiunque, giovani o meno giovani, è sinonimo di tante cose: libertà e autonomia negli spostamenti, senza dover dipendere dagli orari dei mezzi pubblici. Questa è una fortuna, specie se si vive in zone poco servite dai trasporti. Non solo ma permette anche di poter raggiungere più rapidamente dei posti, soprattutto quando si tratta di lavoro o di emergenze.

Avere la patente è anche un motivo di vantaggio, ad esempio quando ci si candida a qualche posizione lavorativa. Di certo, poi, è utile per chi ha famiglia perché consente di gestire gli imprevisti più facilmente e di poter aiutare quando si ha la necessità di portare i figli a scuola o alle attività extrascolastiche. Insomma, la patente è libertà ma questa spesso viene negata. Sì, perché tanti cittadini si sono trovati bloccati e non possono procedere al suo rinnovo. Ecco perché.

Impossibile procedere al rinnovo della patente: ecco perché

Molti cittadini si sono ritrovati di fronte un inconveniente molto grave: quello di non poter procedere al rinnovo della patente. L’emergenza, che va avanti da mesi, riguarda i cittadini con patologie in provincia di Frosinone.

Con le dimissioni dei medici incaricati si è fermata completamente l’attività della Commissione che si occupa di procedere al rinnovo delle patenti speciali, vale a dire quelle rilasciate per tutti quei cittadini affetti da patologie croniche o condizioni che richiedono controlli aggiuntivi, come: malattie cardiologiche; alcune forme di diabete; disabilità motorie o neurologiche; altre patologie che incidono sull’idoneità alla guida.

Il problema è dunque molto sentito perché questi cittadini necessitano della patente per i propri spostamenti, per utilità ai figli, per lavoro ma anche per spostarsi per visite mediche o per raggiungere strutture sanitarie. L’attività del rinnovo delle patenti per questi cittadini è completamente ferma, dato che attualmente non è nemmeno possibile prenotare una visita e purtroppo non si hanno notizie su quando verrà riattivato il servizio.

Anche in provincia di Cassino la Commissione Medica risulta chiusa: di fatto nell’intera provincia non c’è un punto di riferimento per il rinnovo della patente in caso di patologie. Gli automobilisti senza patente rinnovata rischiano così di perdere il lavoro e di dover dipendere dai mezzi o da altri per i propri spostamenti. In molti hanno provato a rivolgersi a commissioni di altre province per il rinnovo, trovandosi di fronte però tempi d’attesa lunghissimi e costi aggiuntivi da sostenere.

Insomma, la situazione è davvero pesante e il silenzio delle istituzioni locali e regionali lo aggrava ancora di più, anche se i cittadini chiedono da tempo una risoluzione del problema da parte della Regione Lazio e della ASL di Frosinone.