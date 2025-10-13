Dichiarazioni a sorpresa che riguardano l’attacco del Milan ed in particolare il ruolo di Christian Pulisic, decisivo nelle ultime sfide.

Nonostante il calcio di rigore tirato alle stelle contro la Juventus, in un match che avrebbe potuto certificare il primato del Milan di Massimiliano Allegri in Serie A, oggi Christian Pulisic viene giustamente considerato uno dei migliori calciatori della squadra rossonera, un vero e proprio trascinatore dell’attacco.

In attesa di ritrovare il miglior Rafael Leao, fermatosi in tempi recenti per infortunio, Pulisic è il vero uomo in più del Milan. Finora ha realizzato la bellezza di 6 reti e due assist tra campionato e Coppa Italia, mostrando tutte le sue qualità offensive e la capacità di essere incisivo sotto rete. Il numero 11 statunitense appare come un insostituibile nella formazione di Allegri.

Eppure c’è chi lascerebbe paradossalmente Pulisic in panchina pur di far giocare un altro calciatore, altrettanto se non maggiormente talentuoso. Una provocazione, quella lanciata dall’ex difensore Fabrizio Cacciatore, esperto calciatore che ha smesso con il calcio giocato nel 2022 ed oggi allena il redivivo Chievo Verona in Serie D.

“Cassano meglio di Pulisic nel Milan di oggi”: la rivelazione di Cacciatore

Cacciatore è stato ospite delle trasmissioni di TV Play, dove ha raccontato vari aneddoti e retroscena sulla sua carriera da difensore, citando anche molti suoi ex compagni di squadra ed episodi che li riguardano.

Uno dei nomi fatti dal tecnico clivense è stato quello di Antonio Cassano, con cui ha condiviso l’esperienza ai tempi della Sampdoria. Cacciatore ha voluto parlare di come fosse molto più disponibile ed altruista di quanto descritto spesso: “Ricordo che Delneri lo fece fuori alla Samp per via delle solite ‘Cassanate’. Ma Antonio si è ridimensionato, mettendo da parte il suo carattere ed è diventato indispensabile. Faceva la differenza, ma ha saputo anche fare la fase difensiva, mettendosi a disposizione della squadra”.

Ecco dunque il paragone con il Milan di oggi: “Secondo me Cassano oggi potrebbe essere tranquillamente titolare nel Milan di Allegri, al posto di Gimenez o anche di Pulisic“. Parole interessanti che fanno capire come all’epoca Fantantonio fosse uno dei gioielli assoluti del calcio italiano, tanto da considerarlo migliore di alcuni fuoriclasse attuali.

Cassano tra l’altro militò nel Milan di Max Allegri tra il 2011 ed il 2012, vincendo anche lo Scudetto e diventando un elemento di qualità in più nella seconda parte di stagione. Non esageratamente positivo il rapporto tra l’ex attaccante barese ed il tecnico toscano oggi, ma insieme regalarono una grande soddisfazione nel decennio scorso al pubblico milanista.