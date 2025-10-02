Altro pareggio per la Juventus, secondo in Champions, quarto incluso il campionato. Uno dei grandi interrogativi è davanti alla porta avversaria, e non è Dusan Vlahovic.

La Juventus pareggia contro il Villarreal nella seconda giornata di Champions League. I bianconeri si piazzano ora al 23esimo posto in classifica, rischiando non solo i play off, ma di complicare ulteriormente la situazione e uscire ai gironi. La squadra di Tudor infatti volerà a Madrid per affrontare il Real di Mbappé.

Con gli spagnoli, gli undici schierati da Igor Tudor mettono a segno una prestazione insufficiente, soprattutto nel primo tempo, dove trova il gol Mikautadze, che rischia di fare il secondo. Conceicao riapre i giochi nel secondo tempo: il suo ingresso cambia tutto. Gatti segna in rovesciata, il portoghese intercetta un errore difensivo e punisce il portiere. Ma non basta: la Juventus rallenta alla metà del secondo tempo e si abbassa troppo. Gli avversari ne approfittano, e dopo svariati angoli e occasioni, arriva il colpo di testa vincente dell’ex Renato Veiga.

Bocciato David

Tante le perplessità nei box a fine partita, con Gatti che ai microfoni dice di essere “inc*zzato nero” e Tudor che ammonisce: “Non possiamo prendere gol così da calcio d’angolo”. Tra gli interrogativi della serata, ma non solo, l’acquisto estivo Jonathan David, schierato titolare. Il canadese rimedia un’altra bocciatura, con occasioni sprecate malamente e poca presenza. Anche sfortunato però quando nell’occasione per riscattarsi, prende in pieno la traversa dopo aver correttamente saltato il portiere col pallone.

Il giudizio di Roberto Pruzzo in diretta a Radio Radio Mattino – Sport & News è severo: “Non può essere il centravanti della Juve un giocatore limitato come lui“.

Ascolta l’analisi in diretta.