Anche se ci vogliono ancora un po’ di settimane prima del Black Friday, è possibile approfittare già da ora di un’offerta di Halloween da sogno. Ecco cosa è in vendita a meno di 10 euro.

Novembre è alle porte e, anche se manca più di un mese a Natale e alle spese legate ai regali, perché non approfittare già da ora di un’offerta di Halloween strepitosa? Sì, perché in un momento storico in cui tutto aumenta di prezzo, c’è qualcosa che è in vendita a meno di 10 euro.

Occorre approfittare ora perché ogni momento che passa potrebbe far perdere questa opportunità ghiotta.

L’offerta da sogno di Halloween

È in atto un’offerta da sogno di Halloween e bisogna approfittarne: sì, perché c’è un prodotto in vendita a meno di 10 euro che sta andando a ruba.

Si tratta, in particolare, degli sconti su PlayStation Store su numerosi e iconici giochi. In particolare molti titoli costano meno di 10 euro. Ecco alcuni esempi:

Resident Evil Village PS4 & PS5 è in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 75% rispetto al prezzo originale di 39,99 euro

Bloodborne costa 9,99 euro, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale di 19,99 euro

Inscryption costa 7,99 euro, con uno sconto del 60% rispetto al prezzo originale di 19,99 euro

Portal Knights passa da 19,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 70%

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 costa 9,89 euro, con uno sconto del 67% rispetto al prezzo originale di 29,99 euro

Resident Evil 7 biohazard costa 7,99 euro, con uno sconto del 60% rispetto al prezzo originale di 19,99 euro

Doom + Doom II passa da 9,99 euro a 3,99 euro, con uno sconto del 60%

The Walking Dead: The Complete First Season costa 4,49 euro, con uno sconto del 70% rispetto al prezzo originale di 19,99 euro

Blasphemous costa 6,24 euro, con uno sconto del 75% rispetto al prezzo originale di 24,99 euro

Blair Witch passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell’80%

Metro Exodus costa 4,49 euro, con uno sconto dell’85% rispetto al prezzo originale di 29,99 euro

Resident Evil 2 passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%

FAR: Changing Tides PS4 & PS5 passa da 19,99 euro a 6,99 euro, con uno sconto del 65%

Resident Evil è in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 75% rispetto al prezzo originale di 39,99 euro

Dredge passa da 24,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 60%

Carrion costa 4,99 euro, con uno sconto del 75% rispetto al prezzo originale di 19,99 euro

Weird West Definitive Edition passa da 39,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell’85%

Gunfire Reborn passa da 19,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 50%

Observer System Redux costa 7,49 euro, con uno sconto del 75% rispetto al prezzo originale di 29,99 euro

Resident Evil Code: Veronica X passa da 14,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 60%

Blood Omen 2: Legacy of Kain passa da 14,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 50%

Blood Omen: Legacy of Kain costa 4,99 euro, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale di 9,99 euro

Insomma, tantissimi titoli per la Play Station sono in vendita a meno di 10 euro e occorre approfittare subito di questa offerta di Halloween prima che sia troppo tardi.