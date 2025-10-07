Kenan Yildiz al centro delle voci di calciomercato. Il talento turco classe 2005 potrebbe essere obiettivo dell’Arsenal.

Dopo un avvio esaltante di stagione, in particolare per gli splendidi gol segnati contro Inter e Borussia Dortmund, nelle ultime partite la Juventus non ha potuto avere a disposizione il meglio delle giocate di Kenan Yildiz. Il fantasista turco classe 2005 resta uno degli elementi di maggior talento della squadra bianconera, intoccabile nelle scelte di Tudor.

Peccato però che ieri sera, nel secondo tempo di Juventus-Milan, Yildiz sia stato sacrificato per provare a cambiare ritmo alla squadra, puntando sulla rapidità di Openda nel finale di partita. Segnali negativi per il turco? Niente affatto, visto che il 10 bianconero resta uno dei più amati dai tifosi. Ma senza dubbio avrebbe bisogno di tirare il fiato, visto che gioca costantemente dal Mondiale per Club in avanti.

Yildiz intanto continua ad essere monitorato da diverse squadre di alto rango internazionale. L’ultima big a farsi sotto è stata l’Arsenal, club di Premier League che da tempo ha un debole per il 20enne trequartista. Addirittura, secondo ciò che filtra dall’Inghilterra, sarebbe pronta una maxi-proposta dalla squadra di Arteta direttamente sui tavoli di Vinovo, per ottenere il sì di Yildiz.

Yildiz, offerta concreta dell’Arsenal: sul piatto 50 milioni cash più un attaccante

L’Arsenal, attualmente squadra capolista in Premier League, vuole Kenan Yildiz come colpaccio della prossima sessione di mercato estiva. I Gunners hanno già pensato ad una proposta, per accontentare i circa 80-90 milioni di euro con cui la Juventus valuta il proprio calciatore.

Sul piatto è pronta una proposta cash da circa 50 milioni di euro, più l’inserimento di una contropartita tecnica di livello. Alla Juve verrà proposto il cartellino di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell’Arsenal che, dopo l’arrivo di Gyokeres in estate, non sembra avere più grande spazio né considerazione.

Gabriel Jesus viene valutato dagli inglesi circa 30 milioni di sterline, ovvero 35 milioni di euro. Una buona soluzione per l’attacco futuro della Juventus, ma resta difficile che la squadra di Igor Tudor dia il via libera così facilmente alla cessione di Yildiz, che come detto resta un punto di forza della Juve di oggi e di domani, grazie alla sua tecnica indiscutibile.

D’altronde Gabriel Jesus è una prima punta di movimento di ottimo livello, avendo già segnato 76 reti in Premier League con le maglie di Manchester City e Arsenal. Ma la Juve in quel ruolo al momento appare già coperta, per la presenza di David, Vlahovic e Openda.