Paulo Dybala potrebbe cambiare aria, dichiarando terminata la sua avventura con la Roma: arriva la tentazione estera con un ricco ingaggio.

Senza dubbio ancora oggi Paulo Dybala è il calciatore più tecnico e di qualità della rosa della Roma. Ed allo stesso tempo uno dei più brillanti gioielli della nostra Serie A. Ma nonostante le caratteristiche indiscutibili, l’argentino continua a non essere un fattore nella stagione in corso.

Colpa di una condizione atletica tutt’altro che accettabile, visti i ripetuti stop muscolari. Va ricordato che la Joya si è dovuto operare al tendine del flessore a marzo scorso, restando fuori fino all’estate. Dopo di che è stato vittima di un’altra lesione di basso grado, che ne ha rallentato la ripresa. Sabato scorso in Roma-Inter ha provato ad accendere la luce con le sue giocate, ma è sembrato ancora troppo scarico ed isolato.

Intanto si discute del suo futuro in maglia giallorossa. Il contratto di Dybala con la Roma scadrà il 30 giugno prossimo; nelle ultime settimane si è parlato di un possibile incontro con i suoi agenti per valutare il rinnovo, a cifre ben inferiori rispetto ai circa 6 milioni netti che percepisce oggi. Ma allo stesso tempo c’è chi scommette su un addio a fine stagione, visto che Dybala non può garantire più il rendimento di qualche tempo fa.

Dybala, l’ultima tentazione arriva dal Brasile: ci prova il Flamengo per la Joya

Negli ultimi anni diversi club internazionali hanno fatto la corta a Paulo Dybala, facendolo anche tentennare rispetto ad una permanenza in giallorosso. Impossibile dimenticare l’offerta faraonica degli arabi dell’Al-Qadsiah, che nell’estate 2024 misero sul piatto una proposta di ingaggio di 75 milioni di euro in tre anni.

In vista del 2026, c’è un altro club estero che sembra pronto a fare follie per accontentare Dybala e portarlo alla propria corte. Secondo il portale MundoBolaVip, il Flamengo starebbe tentando l’attaccante argentino, con una proposta molto interessante ed economicamente di tutto rispetto.

La società brasiliana, che ha abbandonato la pista Gabriel Jesus per l’attacco, avrebbe virato su Dybala proponendo un contratto biennale con opzione sul terzo all’entourage del calciatore romanista. Un’offerta che potrebbe concretizzarsi anche a gennaio prossimo, prima dell’inizio della nuova stagione del Brasileirao.

Nei progetti di Dybala, dopo l’addio eventuale dalla Roma, c’è un ritorno in patria in Argentina. Ma in mancanza di proposte vere e soddisfacenti, l’ex Juve e Palermo potrebbe anche fare la bocca all’offerta del Flamengo. Tra l’altro i rubro-negri hanno ottimi rapporti con la società giallorossa dopo l’affare Wesley in estate e vantano in rosa calciatori di esperienza con un passato in Serie A quali Danilo, Jorginho, Alex Sandro e l’ex romanista Viña.