Moltissime persone hanno l’abitudine di fare la doccia tutti i giorni. Però purtroppo c’è un doppio rischio che si corre. Ecco perché.

In estate non è raro fare più di una doccia al giorno per levare via il sudore e per rinfrescarsi un po’. Anche in inverno in tanti hanno l’abitudine di fare la doccia, magari per praticità e perché è più veloce di lavarsi “a pezzi”.

Eppure questa abitudine, per quanto sia tenuta per igiene e per sentirsi più profumati (o anche per riscaldarsi quando fa freddo o rilassarsi dopo una lunga giornata), può essere pericolosa. Infatti ci sono due rischi che si corrono. Ecco perché.

Perché fare la doccia tutti i giorni può far correre un doppio rischio

Anche se in molti trovano pratico fare la doccia in inverno, magari anche per scaldarsi, in realtà questa abitudine nasconde un doppio rischio. Prima di tutto fa lievitare la bolletta. In secondo luogo impatta anche sull’ambiente.

Ecco perché chi vuole risparmiare dovrebbe ridurre il numero di docce a settimana. Infatti una doccia potrebbe far consumare circa 16 litri di acqua al minuto e l’acqua è un bene prezioso. In estate si dovrebbe preferire l’acqua fredda e in inverno quella tiepida.

Fra l’altro una ricerca dell’Università della Pennsylvania ha rivelato che, specie in estate, non è vero che farsi la doccia al mattino aiuta a restare freschi sino a sera. L’ideale sarebbe mettersi sotto la doccia prima di coricarsi per la notte. Di sera, grazie alla temperatura esterna più bassa, l’effetto rinfrescante dura di più, e questo è un ottimo consiglio da seguire in estate.

Infine un altro rischio che si corre a fare la doccia tutti i giorni è un eventuale danno alla pelle, sia perché le troppe docce alterano il pH fisiologico della pelle, sia perché l’acqua troppo calda potrebbe seccarla o il calcare togliere luminosità. Come in ogni cosa nella vita, la moderazione è sempre la scelta giusta, quindi non si dovrebbe esagerare e non fare la doccia tutti i giorni.

A meno che non si svolga un lavoro con il grasso e che implica un certo odore, che dunque necessita il doversi lavare per sentirsi subito meglio e profumati, è meglio fare una doccia solo poche volte a settimana e il resto dei giorni lavarsi in pezzi.