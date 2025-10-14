La Serie A è tornata a essere al centro dei riflettori in merito al futuro di Neymar Jr., e non solo per le voci sul suo possibile approdo al Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano, tra aprile e maggio scorsi l’attaccante brasiliano sarebbe stato offerto anche all’Inter, ma i nerazzurri, già impegnati con una stagione decisiva e una rosa ben consolidata, hanno rifiutato l’opportunità. I motivi? Da un lato le questioni economiche legate all’alto ingaggio di Neymar, dall’altro le condizioni fisiche non ottimali del giocatore. Nonostante la proposta fosse vista come una potenziale occasione, per ora i dirigenti dell’Inter hanno deciso di non proseguire con la trattativa.

Tuttavia, il “dossier Neymar” potrebbe riemergere nei prossimi mesi. Con il contratto in scadenza a dicembre 2023, l’attaccante brasiliano sarà libero di firmare con qualsiasi club già a partire da gennaio 2024. E se l’Inter sembra ormai sistemata in attacco, con l’esplosione del giovane Pio Esposito, altre squadre della Serie A potrebbero essere interessate a un colpo di mercato che farebbe parlare di sé. Neymar, infatti, sta cercando una nuova squadra in vista dei Mondiali 2026, e il mercato italiano potrebbe tornare protagonista nella sua ricerca di un nuovo ingaggio.

In questa situazione, l’Inter non è l’unico club che potrebbe interessarsi al brasiliano, ma l’eventualità di vedere Neymar nel campionato italiano, magari con una maglia diversa da quella nerazzurra, non è affatto esclusa.

Non solo l’Inter, il patrimonio di Neymar: un’eredità da un miliardo di dollari

Se le questioni sportive sono una delle preoccupazioni del brasiliano, non è certo da meno il suo incredibile patrimonio personale. Di recente, infatti, è emersa una notizia che ha sorpreso il mondo: un imprenditore brasiliano ha lasciato a Neymar tutta la sua fortuna, una somma che ammonta a ben 6 miliardi di reais, ovvero più di 1 miliardo di dollari.

L’uomo in questione, un 31enne imprenditore brasiliano, ha scelto Neymar come unico erede del suo ingente patrimonio, un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Le ragioni di questa scelta sono legate a un rapporto personale tra l’imprenditore e Neymar, che ha suscitato molta curiosità. Si racconta infatti che l’imprenditore fosse particolarmente colpito dal rapporto che Neymar ha con suo padre, una figura di riferimento che lo accompagna fin dall’inizio della sua carriera. L’imprenditore ha dichiarato pubblicamente di identificarsi con Neymar per il legame profondo che quest’ultimo ha con il genitore: “Il rapporto con il padre di Neymar mi ricorda molto quello che avevo io con il mio”.

Il gesto dell’imprenditore, che ha lasciato in eredità a Neymar una fortuna che quasi triplicherebbe il già cospicuo patrimonio del calciatore, ha sorpreso tutti, ma non per le cifre in gioco. La storia dietro la decisione è altrettanto affascinante quanto il patrimonio stesso.

Un passato stellare e un futuro d’oro

La carriera di Neymar è un ascesa straordinaria, che lo ha visto protagonista su tutti i palcoscenici più importanti del calcio mondiale. Partito dal Santos in Brasile, a soli 19 anni ha già conquistato la Copa Libertadores. Poi il trasferimento al Barcellona, dove ha vinto la Champions League, e infine il clamoroso passaggio al Paris Saint-Germain per la cifra record di 222 milioni di euro, che lo ha reso l’acquisto più costoso della storia del calcio.

Nel 2023, il suo viaggio l’ha portato a giocare per l’Al-Hilal in Arabia Saudita, con un altro ingente trasferimento. Ma il suo vero sogno, che lo accompagna ancora oggi, è quello di conquistare la Copa del Mundo con il Brasile, e la sua ricerca di una nuova destinazione potrebbe essere legata proprio a questo obiettivo. Neymar ha bisogno di un club che gli dia visibilità e continuità, ma che allo stesso tempo gli consenta di prepararsi al meglio per i prossimi Mondiali.

Nel frattempo, la sua ricchezza è cresciuta esponenzialmente, grazie agli stipendi faraonici e agli accordi di sponsorizzazione, che lo hanno reso uno degli atleti più pagati al mondo. Con un patrimonio netto di 450 milioni di dollari (più di 380 milioni di euro), Neymar è già una delle stelle più ricche dello sport, ma l’eredità che sta per ricevere lo renderà ancor più ricco, triplicando il suo già imponente patrimonio.