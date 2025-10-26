I telespettatori sono sconvolti per la scomparsa della protagonista di una seguitissima serie tv. Ecco chi è morto.

Perdere una persona cara è un’esperienza devastante ma spesso, anche se non si conosce qualcuna dal vivo, può essere altrettanto duro. Ciò accade, ad esempio, quando a morire è un attore o un’attrice di un film o una serie tv che si è seguita con passione.

Di recente, ad esempio, è venuta a mancare la protagonista di una seguitissima serie tv e la sua scomparsa ha sconvolto tutti coloro che hanno avuto il piacere di vederla recitare. Ecco di chi si tratta.

Morta la protagonista di una seguitissima serie tv

Il 19 ottobre è venuta a mancare la protagonista di una seguitissima serie tv, sconvolgendo tutti i telespettatori che hanno avuto il piacere di guardarla. Si tratta di Isabelle Tate.

A dare la notizia la McCray Angency di Nashville, che rappresentava l’attrice, scomparsa a soli 23 anni a seguito di una rara forma di malattia di Charcot-Marie-Tooth, una patologia neurologica che colpisce i nervi motori. Il titolare dell’agenzia, Kim McCray, ha scritto su Instagram: “Siamo profondamente addolorati e completamente distrutti nel condividere che Isabelle Tate ci ha lasciato.” o conosciuto Izzy da quando era adolescente e di recente era tornata a recitare. Ha ottenuto la parte nella prima serie per cui aveva fatto un’audizione: 9-1-1: Nashville. Si è divertita moltissimo“.

La ragazza, infatti, ha recitato nel pilot di 9-1-1: Nashville, spin-off di 9-1-1 di Ryan Murphy, interpretando Julie e lavorando accanto a Chris O’Donnell, LeAnn Rimes e Jessica Capshaw. Le sue scene le aveva girate lo scorso giugno, tornando a recitare dopo tanti anni passati a studiare.

Diplomata alla Middle Tennessee State University con una laurea in economia aziendale, Isabelle Tate aveva tanti interessi: amava visitare rifugi per animali e trascorreva ore a scrivere e registrare musica con gli amici. Il funerale dell’attrice si è tenuto il 24 ottobre a Brentwood, nel Tennessee. I genitori hanno invitato amici e fan a sostenere la Charcot-Marie-Tooth Association, un’organizzazione impegnata nella ricerca contro la malattia che aveva Isabelle.

Questo lutto in tv scuote doppiamente: sia perché Isabelle era un’attrice di talento che avrebbe fatto tanta strada dopo essersi impegnata negli studi sia per la sua giovane età (soli 23 anni). Tutti si stringono intorno al dolore dei suoi familiari, amici e colleghi sul set.