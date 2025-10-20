In questi giorni leggiamo sui principali quotidiani nazionali, tra i più letti e venduti, della chiusura di MTV, Music Television, la storica televisione musicale. Negli anni ’90, MTV ha avuto una funzione ideologica fondamentale, che merita di essere analizzata brevemente. La sua influenza sulle generazioni di quel periodo è stata enorme, plasmandole sotto diversi aspetti culturali e sociali.

Il ruolo ideologico di MTV

MTV ha avuto una funzione ideologica di massima importanza, specialmente negli anni ’90. La televisione musicale ha svolto un ruolo decisivo nell’educare le nuove generazioni alla “coolness” postmoderna e ai valori del liberalismo progressista. Ha insegnato l’adozione di concetti come la flessibilità e lo sradicamento, che ben si sposano con la visione di un mondo globalizzato e capitalista, in cui la deregolamentazione dell’immaginario è un concetto centrale.

La globalizzazione neoliberale

Le generazioni cresciute a pane, o meglio, a hamburger e MTV, hanno interiorizzato il paradigma della globalizzazione neoliberale. Questo modello, in sintesi, promuove la flessibilità e la precarietà, mettendo in discussione i valori tradizionali come la famiglia e il radicamento. La visione neoliberista spinge a vivere nell’illimitatezza di una crescita infinita e a rifiutare ogni tipo di limite, sia nel mondo reale che simbolico.

MTV come strumento di dominazione simbolica

In maniera forse semplificata, possiamo dire che MTV è stato uno strumento di dominio simbolico, utilizzato dalla global class per manipolare l’immaginario collettivo. Questo tipo di dominazione è stata possibile grazie a un controllo monopolistico delle immagini e delle narrazioni, spesso orchestrato dalla classe cosmopolita e sostenuto dal circo mediatico e dal clero giornalistico. Il vero schiavo, come affermava Spinoza, è colui che si batte per la propria servitù come fosse la propria salvezza.

Il tramonto di MTV e l’avvento di nuove forme di dominio

Oggi, con la fine della sua funzione ideologica, MTV può essere considerato parte della storia. Le reti sociali e nuovi strumenti di controllo simbolico hanno preso il suo posto. Non è più attraverso la televisione, e in particolare quella musicale, che le persone vengono addomesticate. Le nuove forme di dominazione sono rappresentate dalla diffusione di informazioni pilotate, da un intrattenimento vuoto e dall’occupazione della mente, mantenendola distratta e lontana da un pensiero critico. In questo panorama, MTV è ormai un ricordo del passato.