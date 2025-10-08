L’ex CT della Nazionale azzurra, ancora in cerca di sistemazione, potrebbe fare un clamoroso ritorno laddove tutto ebbe inizio

Nella stagione in corso la Serie A ha riabbracciato alcuni ‘storici’ allenatori che, per vicissitudini simili, erano stati fermi l’anno prima in attesa della giusta chiamata a cui rispondere positivamente.

I casi di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri – tornati in club in cui avevano già allenato, sebbene con le dovute differenze in termini di anni di distanza e di titoli messi in bacheca – hanno composto un quadro che sarebbe stato completo se solo ci fosse stato anche lui. Roberto Mancini.

Uno che, dopo la fine della controversa esperienza da CT dell‘Arabia Saudita, ha candidamente ammesso di aver fatto un errore (per quanto ben retribuito…) ad accettare l’incarico dimettendosi improvvisamente dal suo omologo ruolo con la Nazionale italiana.

Per tutta l’estate il tecnico di Jesi è stato alternativamente accostato alla Roma, al Milan, a società di Premier League (giova ricordare la sua felice avventura al Manchester City prima dell’inizio dell’era Guardiola), senza che però si concretizzasse nulla.

Per la verità il nome del ‘Mancio‘ era stato fatto anche come possibile traghettatore di lusso per la Juve al momento dell’esonero di Thiago Motta: i vertici bianconeri hanno però poi, come noto, scelto Igor Tudor, facendo decadere la suggestiva pista.

Oggi, con la stagione iniziata da un pezzo e con qualche club già in piena crisi di risultati, il profilo di Mancini è tornato in voga: la possibile destinazione ha del clamoroso.

Mancini torna a ‘casa’: il cerchio si chiude

Forse non tutti ricordano come iniziò la fulgida carriera di allenatore di un uomo che, da giocatore, aveva deliziato il calcio italiano per 20 anni. Chiamato a sostituire l’esonerato Fatih Terim alla guida della Fiorentina nel febbraio 2001, l’ex bandiera della Sampdoria ottenne una deroga particolare dalla FIGC per assumere, di fatto, il ruolo di tecnico della compagine viola.

Oltre ad aver concluso l’annata con un dignitoso nono posto in classifica, Mancini riuscì a portare a Firenze la Coppa Italia dopo aver battuto in finale il Parma di Buffon, Cannavaro e Thuram.

Il resto è storia nota anche a coloro che hanno poca memoria: l’ultimo ruolo ricoperto dal marchigiano si è interrotto per volere della Federazione saudita dopo poco più di un anno dal suo avvento.

Ora il destino potrebbe aver riservato a Mancini una romantica nuova opportunità. tornare laddove tutto ebbe inizio, prendendo il posto di uno Stefano Pioli (anch’egli cavallo di ritorno in viola) che sembra avere le ore contate.

La disastrosa partenza in campionato della Fiorentina (la peggiore, dopo 6 giornate, dal 1977/78) potrebbe essere fatale all’allenatore parmigiano. Qualora il patron Commisso decidesse di esonerare Pioli, Mancini sarebbe un candidato davvero forte per la bollente panchina dei gigliati.