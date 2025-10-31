Roberto Mancini pronto a tornare ad allenare in Serie A. Novità in vista nelle prossime ore e cambio in panchina ormai vicino.

Uno degli allenatori italiani con il pedigree internazionale più elevato è senza dubbio Roberto Mancini. Un tecnico che in carriera ha avuto la fortuna di allenare in giro per il mondo, anche club di primo livello come il Manchester City, e successivamente Galatasaray, Zenit e l’esperienza con la nazionale dell’Arabia Saudita.

Oggi Mancini però è un allenatore senza contratto, avendo rescisso già un anno fa con la federazione saudita. Il suo desiderio è quello di tornare nel calcio che conta, cosa che potrebbe accadere piuttosto facilmente visto che la sua nomea è ancora oggi molto apprezzata e di livello.

Lo stesso Mancio ha affermato in tempi recenti di aver ricevuto diverse proposte la scorsa estate, ma senza trovare però quella che lo stimolava realmente. Persino la Juventus si era interessata a lui prima di propendere per la permanenza di Igor Tudor (poi esonerato). Ora però si prospetta una nuova opportunità in Serie A per l’ex c.t. azzurro, che sarebbe in pole per guidare un club di prima fascia.

Fiorentina-Lecce decisiva per il futuro di Pioli: intanto Mancini scalda i motori

La squadra in questione è la Fiorentina, che vive un momento davvero complicato in campionato. Solo 4 punti conquistati in nove partite, ancora a secco di vittorie e penultimo posto in classifica. Insomma, una situazione quasi drammatica, per la quale rischia di pagare il tecnico Stefano Pioli.

La dirigenza viola ha fatto intendere che il match di domenica al Franchi contro il Lecce sarà decisivo per il futuro di Pioli alla guida della formazione gigliata. Se la partita non dovesse andar bene, o se anche se dovesse arrivare una vittoria sofferta e poco brillante, arriverà la decisione più severa: esonero immediato per l’ex Milan e cambio doveroso alla guida.

Roberto Mancini è il profilo che, ad oggi, appare in pole per guidare la Fiorentina in caso di addio forzato di Pioli. Per il tecnico nativo di Jesi sarebbe un graditissimo ritorno a Firenze dopo ben 23 anni. La prima esperienza da allenatore di Mancini fu proprio in viola, tra il 2001 ed il 2002, quando riuscì a conquistare la Coppa Italia ma fu poi successivamente travolto dal fallimento della società toscana.

Mancini manca dalla Serie A dal 2016; l’ultimo incarico nel nostro campionato fu quello sulla panchina dell’Inter. Un ritorno importante ed una missione complessa per il Mancio, ovvero risollevare una piazza focosa e pretenziosa come quella fiorentina. Sempre che Pioli venga allontanato nei prossimi giorni.