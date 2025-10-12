Charles Leclerc potrebbe ancora diventare il migliore di tutti. Ecco dunque la rivelazione che sorprende il mondo della F1.

Weekend di pausa per la Formula 1, dopo il tanto discusso Gran Premio di Singapore di inizio ottobre. Molti piloti si sono lamentati di questa gara per via delle condizioni climatiche davvero delicate, il caldo afoso e l’impossibilità di guidare in maniera regolare. Senza dimenticare che il circuito di Marina Bay è uno dei più tortuosi di tutta la F1.

Il mondiale riprenderà la prossima settimana, quando andrà in scena il Gran Premio degli Stati Uniti in quel di Austin. Si entra sempre più nel vivo delle corse, visto che mancano sempre meno gare alla fine della stagione e la bagarre per la vittoria del titolo piloti è molto intrigante. In particolare sono tre i protagonisti pronti a darsi battaglia: Oscar Piastri, Lando Norris ed il sempre vigile Max Verstappen.

Troppo deludente e sotto le aspettative la stagione di Charles Leclerc, non solo per proprie colpe. Il pilota Ferrari paga le incertezze tecniche e strategiche della sua scuderia, incapace di produrre una monoposto all’altezza di McLaren e Red Bull. Eppure c’è chi è sicuro che il monegasco possa ancora primeggiare nella sua disciplina.

Carlos Sainz incensa il suo ex compagno Leclerc: “È lui il più veloce”

A parlare bene e con una certa stima di Leclerc è stato un pilota che lo conosce bene, avendo condiviso il paddock con lui per diversi anni. Ovvero Carlos Sainz, lo spagnolo che fino allo scorso anno ha corso per la Ferrari, mentre oggi gareggia sulla Williams.

Interpellato dal media spagnolo COPE, Sainz ha voluto mettere in chiaro le gerarchie individuali della Formula 1, incoronando Leclerc come il più veloce in una specialità particolare: “Sul giro secco il pilota più veloce è Charles. Sarebbe una sfida tra Charles e Lando Norris. In gara, invece, Max Verstappen non ha rivali al momento“.

Una bella iniezione di fiducia per Leclerc, che fatica un tantino dal punto di vista di vittorie e risultati, ma il suo score in F1 è comunque di tutto rispetto: in 165 GP il monegasco ha centrato 27 pole position. A volte anche con vetture che non erano state progettate per arrivare sul podio.

Nel giro secco Leclerc resta uno dei più veloci del Circus, tanto che nel confronto con Sainz ai tempi della Ferrari il classe ’97 ha stravinto con 57 piazzamenti migliori in qualifica contro i 32 in favore dello spagnolo.