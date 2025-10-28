Come risparmiare fino al 50% sulle bollette utilizzando la lavastoviglie in modo corretto: ecco quali sono i consigli da seguire.

Negli ultimi anni, la lavastoviglie è diventata una presenza irrinunciabile nelle cucine italiane. Non solo per comodità, ma anche perché ci permette di ottenere stoviglie perfettamente pulite ed igienizzate senza alcuna fatica. Inoltre, con il passare del tempo, dovrebbe permettere un risparmio sia per quanto riguarda l’acqua, che l’elettricità.

Eppure, sono sempre di più le persone che non riescono ad ottenere i benefici sperati semplicemente perché la lavastoviglie viene impostata nel modo sbagliato. Infatti, dietro un gesto quotidiano come il premere “start” si nasconde un potenziale spreco di decine di euro ogni mese.

Lavastoviglie, ecco come impostarla in modo corretto per ottenere un risparmio in bolletta

Esattamente come gli altri elettrodomestici, anche la lavastoviglie può infatti incidere in modo significativo sui consumi domestici. Basti pensare che il ciclo di lavaggio standard può arrivare a consumare una considerevole quantità di corrente, oltre a decine di litri d’acqua. Tuttavia, piccoli accorgimenti, possono fare ottenere fino al 50% di risparmio sulla bolletta mensile.

Per iniziare ad ottenere un risparmio in bolletta, il primo passo riguarda l’uso intelligente dei programmi eco. Spesso vengono evitati perché durano più a lungo, ma è proprio questa caratteristica a renderli più efficienti. Le temperature più basse e i cicli prolungati riducono il consumo energetico, mantenendo comunque un livello di pulizia ottimale. Inoltre, a differenza di quello che si possa pensare, i cosiddetti ‘lavaggi rapidi’ consumano molto di più e non igienizzano a fondo.

Altro elemento chiave è l’orario di utilizzo. Attivare la lavastoviglie nelle fasce orarie a tariffa ridotta, in genere nelle fasce serali o notturne, consente di risparmiare fino a un terzo del costo dell’energia. Alcuni modelli moderni permettono di programmare l’avvio automatico: un’opzione utile non solo per la comodità, ma anche per ottimizzare i consumi.

Anche la disposizione interna delle stoviglie, non è un dettaglio da poco. Riempire in modo ordinato, senza sovrapporre piatti e bicchieri, garantisce che l’acqua raggiunga ogni superficie e che non sia necessario ripetere il lavaggio. Anche la manutenzione regolare, come la pulizia del filtro e delle pale, incide sull’efficienza. Infatti, più un apparecchio sarà pulito e più andrà consumare di meno perché lavora meglio.