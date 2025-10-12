Il forte centrocampista francese, già corteggiato dall’Inter la scorsa estate, potrebbe finire nella big europea: pronta l’offerta monstre

Forse unico vero grande acquisto azzeccato nella discussa gestione di Florent Ghisolfi alla Roma – non a caso il DS francese è stato silurato dopo un solo anno di lavoro nel club di Trigoria – Manu Konè è indubbiamente uno degli investimenti migliori fatti dalla dirigenza giallorossa negli ultimi anni.

Sia come resa in campo (il transalpino è sempre tra i più brillanti, con la giusta dose di carisma che trasmette ai compagni) che come rivalutazione sul mercato (il calciatore fu pagato 18 milioni più 2 di bonus nell’agosto 2024, salvo valerne oggi circa 50), il centrocampista è uno dei pezzi pregiati della rosa capitolina.

Proprio nelle battute finali dello sessione estiva di scambi, la nuova dirigenza della Roma, nella persona di Frederic Massara, ha dovuto fare i conti con il pressing portato dall‘Inter di Marotta, desiderosa di mettere a segno un colpo top dopo il naufragio della tormentata operazione Lookman.

Per non dar adito a possibili mal di pancia della piazza e dello stesso Gian Piero Gasperini (già ciclicamente poco tenero nei confronti dell’operato sul mercato della proprietà e della dirigenza), Dan Friedkin in persona si è esposto coi media per ribadire l’incedibilità del calciatore. Detto fatto.

La voce che avrebbe voluto l’ex Mönchengladbach sulla sponda nerazzurra di Milano è durata davvero poco. Ma altre pretendenti si sono nel frattempo affacciate sul calciatore, investito di grandi responsabilità e status anche dal CT francese Didier Deschamps, che lo ha elogiato pubblicamente nella convocazione dello scorso settembre.

Konè, irrompe la big inglese: 48 milioni sul piatto

Già protagonista negli ultimi anni di spese tanto folli quanto improduttive – come riscontro in termini di trofei vinti – sul mercato, il Manchester United sembra già avviato, dopo poche giornate di campionato, ad un’altra stagione fallimentare.

In realtà la matematica non condanna ancora i Red Devils né nella pur difficile lotta al titolo, né sopratutto nella corsa ad un posto nell’Europa che conta.

Intenzionato a metter mani al portafogli nel mercato di gennaio, la dirigenza della blasonata società britannica avrebbe puntato proprio il centrocampista giallorosso.

Secondo quanto riferito dai tabloid inglesi, lo United intende partire da una base d’acquisto di circa 42 milioni di sterline (oltre 48 milioni di euro) per strappare il nazionale francese alla Roma.

Sebbene, come detto, Friedkin abbia già detto la sua sulla posizione del giocatore, non è da escludere nulla. La necessità, espressa anche ultimamente da Gasp, di avere in rosa degli esterni d’attacco veloci e prolifici potrebbe ‘costringere’ gli americani a sacrificare, anche se non di buon grado, un gigante come Manu Konè.