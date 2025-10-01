Juventus-Milan sarà il big match della prossima giornata di campionato, ma non sarà presente invece un titolarissimo per infortunio.

Grande entusiasmo in casa Milan. La squadra rossonera ha iniziato il campionato 2025/2026 nel miglior modo possibile, o quasi. Se si toglie la sconfitta imprevista al debutto con la Cremonese, i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno compiuto un percorso netto. 4 vittorie consecutive e la capacità di fermare il Napoli campione in carica.

Il Milan, subito dopo il successo interno sul Napoli di Conte, si ritroverà di fronte ad un altro immediato scontro diretto. Stavolta è la Juventus a sfidare gli outsider rossoneri, nella delicatissima trasferta del sesto turno all’Allianz Stadium. Un solo punto separa in classifica i bianconeri dal Diavolo, dunque oltre ad essere un match storicamente combattuto, sarà un vero e proprio duello d’alta classifica per il ruolo di anti-Napoli.

A livello mentale ed atletico il Milan ci arriva al top, sia per i risultati positivi recenti, sia perché non affronterà alcun impegno di coppa infrasettimanale. Al contrario della Juventus, che mercoledì sarà in campo a Villarreal per il maxi-girone di Champions. Ma i rossoneri rischiano di non avere a disposizione per domenica un titolarissimo, un calciatore che Allegri ha rilanciato definitivamente.

Dubbio Tomori in vista di Juventus-Milan: possibile forfait per il difensore inglese

Il calciatore a rischio forfait è Fikayo Tomori, il difensore britannico che è tornato al centro del progetto tecnico milanista, dopo un paio di stagioni deludenti ed il serio rischio di vederlo partire da Milanello. Mister Allegri ha puntato su di lui, piazzandolo da ‘braccetto’ destro difensivo e sfruttando le sue lunghe e veloci leve.

Tomori è uscito malconcio nei minuti finali di Milan-Napoli, chiedendo il cambio per un affaticamento muscolare. Nel post-partita l’ex Chelsea ha parlato di sentirsi bene e di avere una condizione atletica molto brillante, ma lo staff medico del Milan non intende rischiare. Prima di prendere una decisione, in vista di Juventus-Milan, verranno fatti tutti gli accertamenti del caso.

Non è da escludere che Tomori possa riposare, visto che dalla prossima settimana il campionato si ferma per la seconda sosta per le Nazionali. Al suo posto potrebbe scendere in campo da titolare Koni De Winter, difensore belga ed ex di turno, visto che è stato scovato da giovanissimo dalla Juventus.

Certamente il Milan dovrà fare a meno di Pervis Estupiñan, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata contro il Napoli. Un’assenza, quella del terzino ecuadoriano, ancora più pesante, poiché a parte il giovane Bartesaghi il Milan non ha un vero e proprio sostituto sulla corsia sinistra.