Infortunio grave a livello muscolare, una notizia giunta nelle ultime ore che cambia tutto in vista del prossimo big match della Roma.

Il campionato di Serie A riprenderà il prossimo weekend, visto che in questi giorni è stato lasciato spazio, come previsto dai calendari, alla seconda sosta stagionale per le Nazionali. Un momento utile per ricaricare le energie, ma allo stesso tempo tutt’altro che apprezzato dai tifosi e dagli allenatori.

I tecnici delle squadre di club sono infatti in apprensione per i calciatori convocati dalle rispettive selezioni, per il serio rischio di infortuni e di sovraccarichi muscolari. Senza dimenticare a coloro che devono effettuare viaggi lunghi e intercontinentali per rispondere alle chiamate dei CT. Insomma, c’è sempre un po’ di ansia in queste circostanze.

Ansia giustificata per un calciatore di Serie A che, nelle ultime ore, sembra essere rimasto vittima di un infortunio che rischia di metterlo k.o. per le prossime settimane. In particolare, in vista del big match Milan-Roma (previsto per il 2 novembre prossimo) un protagonista assoluto rischia seriamente di non esserci. Un’assenza delicata, visto che il calciatore in questione avrebbe sentito particolarmente questa gara essendo un ex di turno.

Saelemaekers si ferma in Nazionale: a rischio la presenza per Milan-Roma

Il calciatore in questione è Alexis Saelemaekers, centrocampista che è attualmente convocato dalla Nazionale belga per gli impegni di qualificazione ai Mondiali 2026. L’esterno di proprietà Milan, tornato ad essere titolare fisso nella formazione di Massimiliano Allegri, ha subito uno stop muscolare delicato.

Dal Belgio si parla di possibile lesione al flessore per Saelemaekers, anche se il reale responso è tutto da confermare tramite gli esami strumentali di rito. Il rischio è quello di almeno un mese di stop per il numero 56 rossonero, che in questo caso salterebbe il big match contro la Roma. Una squadra a cui è rimasto legato, visto che lo scorso anno ha vestito il giallorosso in prestito.

Saelemaekers salterà senza dubbio il match Galles-Belgio di domani sera e rientrerà a Milanello in anticipo, così come dovrebbe restare a prescindere ai box in vista di Milan-Fiorentina, gara valida per la settima giornata di campionato. Nel frattempo gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio alla coscia.

Lo scorso anno Saelemaekers era stato protagonsita dello scambio di prestiti tra Milan e Roma, finendo a Trigoria in cambio di Tammy Abraham. Molto proficua la sua unica stagione nella capitale: 31 presenze ufficiali e 7 reti, attestandosi come il terzo miglior marcatore stagionale della Roma allenata prima da Juric e poi da Ranieri.