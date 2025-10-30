La Lazio perde un altro elemento in vista della trasferta di oggi contro il Pisa, valida per la nona giornata di campionato.

La situazione più particolare e paradossale in Serie A in questo momento la sta vivendo senza dubbio la Lazio. La squadra capitolina infatti è l’unica a non aver potuto effettuare operazioni di calciomercato in entrata durante la scorsa sessione estiva, per colpa del famigerato indice di liquidità non risolto in tempo.

Maurizio Sarri sta dunque lavorando con una rosa identica a quella dello scorso anno e con diversi buchi da tappare con il gioco e con le idee tattiche. Intanto il tecnico toscano ha già trovato delle soluzioni inaspettate, come il rilancio del mediano Toma Basic, lasciato in disparte nei mesi scorsi ed inserito nuovamente tra i titolari di recente. La rete della vittoria contro la Juve è stata la ciliegina sulla torta.

Ora, per proseguire la risalita in campionato, la Lazio dovrà trovare il bottino pieno anche nella trasferta di Pisa. I biancocelesti saranno ospiti stasera dell’Arena Garibaldi, contro una squadra neopromossa ancora a secco di vittorie in Serie A. Ma Sarri dovrà fare a meno di ben 5 elementi, a cui si è aggiunto un forfait dell’ultima ora.

La Lazio perde anche Hysaj: tutti gli indisponibili per la trasferta di Pisa

La Lazo ha diramato poco fa la lista dei convocati per la partita contro il Pisa, che avrà luogo stasera alle ore 20:45 sul campo della formazione nerazzurra. A sorpresa Sarri ha dovuto lasciare a casa anche un suo fedelissimo, il terzino albanese Elseid Hysaj: colpa di una ieve tendinopatia al ginocchio destro accusata negli ultimi allenamenti.

Hysaj, calciatore che ha già lavorato con Sarri ai tempi dell’Empoli e del Napoli, ha già collezionato 3 presenze stagionali, restando però in panchina nelle ultime due gare contro Atalanta e Juventus.

Oltre all’albanese, la Lazio dovrà fare a meno del lungodegente Gigot, oltre che dei titolarissimi Rovella, Nuno Tavares, Cancellieri e Castellanos. Insomma, una rosa messa a dura prova dagli stop muscolari e fisici, con Sarri che sarà ancora costretto a reinventarsi una formazione titolare all’altezza.

Da Formello arrivano indiscrezioni sulla formazione titolare che dovrebbe schierare Sarri in quel di Pisa, quasi identica a quella con cui ha superato la Juve. Dunque il consueto 4-3-3 con Cataldi in cabina di regia, Dia come prima punta ed Isaksen largo a destra. Ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro tra Marusic e Pellegrini.