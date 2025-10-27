Lando Norris 10

Finalmente un fine settimana da dominatore: tra qualifiche e gara evidenzia un picco si prestazioni che per troppi gran premi non avevamo più avuto modo di apprezzare. Ora si è regalato la vetta della classifica mondiale. Saprà tenersela stretta?

Oliver Bearman 8,5

La sua Haas quasi sul podio, i suoi avversari quasi increduli. Gareggia già come un pilota quasi completo.

Il “quasi” lo teniamo più che altro per scaramanzia.

Charles Leclerc 8

Il massimo ottenibile dalla Ferrari, lo ottiene lui. Non è la prima volta, pensate se la macchina nel 2026 riuscisse ad assestarsi sui suoi stessi livelli. Pensate.

Max Verstappen 7,5

In un fine settimana imperfetto a causa di alcuni errori, riesce ad accorciare le distanze dalla vetta della graduatoria mondiale. Impossibile non dargli credito, come antagonista ora di Norris.

Il sorpasso di Oscar Piastri su Russell 7 +

Magra, magrissima consolazione per chi ha appena perso il primato in classifica, ma noi celebriamo il gesto tecnico.

Kimi Antonelli 6

Bravo in pista, bravo a farsi rispettare dal team.

George Russell 5

Giornata da comprimario.