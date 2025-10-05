La Roma vince e si trova prima in classifica, ci resterà per due settimane almeno vista la sosta. La Fiorentina è a fondo classifica, e Pioli ora rischia il posto. La partita vinta 2 a 1 dai giallorossi non ha raccontato un divario molto ampio, l’analisi come sempre del post è affidata a Ferrajolo e Pruzzo:

Roberto Pruzzo: “Io ho visto la praticità della Roma, che ha giocato con semplicità ed esperienza, sfruttando i momenti della partita. Gasperini ha fatto i cambi che doveva fare, senza fanfare. Adesso si trova prima in classifica dopo aver vinto contro la miglior Fiorentina della stagione. Dovbyk ha fatto l’assist, ormai come tocchi il pallone ti danno l’assist… All’inizio la squadra di Pioli è sembrata più predisposta al pressing, Gasperini migliore in campo anche oggi”.

Luigi Ferrajolo: “Vittoria importante, io non sono pessimista sulla Fiorentina, poche squadre vinceranno a Firenze. La Roma non è una squadra che incanta, però ha fatto la sua partita. La squadra è andata sotto, ma non si è sfilacciata. Si è ripresa dal disastro di giovedì, i gol di Soulè e di Cristante sono bellissimi, la Fiorentina è stato sfortunata ma anche la Roma ha fallito le occasioni per aumentare il vantaggio. Gasperini nel finale ha fatto anche i cambi giusti, con Pellegrini e Dybala messi a palleggiare, con la Fiorentina costretta a rincorrere”.