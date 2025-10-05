Svilar 6

Posizionamento rivedibile sul gol di Kean? Forse, ma non si aspettava quella transizione offensiva dei viola generata da un malinteso tra romanisti sul lato destro; con una serie di uscite governa il caos in area sopratutto nel finale.

Celik 6,5

A buona intensità, sia quando stringe in marcatura che, nell’ultima parte, quando Gasp lo alza per tentare di allungare un poco la Roma.

Mancini 6+

Non risparmia neanche il cerotto nei vari duelli; in sofferenza, lui come N’Dicka, contro un Kean famelico di spazi e di porta.

N’Dicka 5,5

Concede a Kean, gol compreso, qualche angolo di tiro di troppo; un po’ affaticato, resta un perno del reparto e un turno di pausa non è sarebbe maestà, ma necessità fisiologica.

Wesley 6+

Un po’ più essenziale e ordinato che nelle uscite precedenti; qualche cross ben calibrato, vedi quello per Dovbyk; cala alla distanza ma non prima di essersi fatto promuovere.

Cristante 7,5

Il bacione a Firenze del gol – vittoria; prima e dopo la consueta sostanza nel governare il caos.

Koné 6,5

Moto perpetuo a portare l’acqua e, a tratti con fatica, a farla scorrere. Mette in mezzo la palla che poi Dovbyk appoggia a Soulé per il gol del pareggio.

Tsimikas 6

Ancora qualcosa di rivedibile a livello di posizionamento, tuttavia copre con maggiore attenzione e va a cercare la sovrapposizione utile quando sale.

Soulé 7

Più sottotono verso la fine, però segna un gol magnifico, va più dentro con la palla per vie centrali rispetto alle prove precedenti, confeziona su calcio d’angolo la traiettoria per la capocciata risolutiva di Cristante.

Baldanzi 6

Vivace nella prima parte, contende palloni che lasciano alta la Roma quando vince i duelli; non cerca la porta ed è uno dei limiti attuali.

Dovbyk 6

Più le cose utili che quelle dannose, alla fine; è vero che sbaglia un gol quasi fatto, ma confeziona l’assist del pari e guadagna un po’ di punizioni che fanno respirare e salire la Roma.

El Aynaoui 6

Cerca di rosicchiare palloni utili a frustrare le velleità viola.

Rensch 6

Tatticamente educato, guardingo come gli chiede Gasp per un finale concitato soprattutto da quella parte.

Ziolkowski 6

Bene per la contraerea, va rivisto in una partita intera.

Pellegrini 6+

Corsa strategica e palloni rifiniti con qualità per riportare su la Roma offrendole anche qualche spazio.

Dybala 6,5

Brilla la sua qualità nel marasma di una gara incattivita; quando riceve palla “allarga” il campo rilassando la Roma con un occhio al cronometro.

Gasperini 7,5

La legge in modo ottimale prima, durante e pure dopo. Gli episodi potenzialmente favorevoli non li hanno avuti soltanto i viola. La Roma esce dal “Franchi” con tre punti ottenuti rimontando. Segno di forza mentale e compattezza di un gruppo che rema all’unisono al seguito del suo timoniere.