Possibile addio di Stephan El Shaarawy, attuale capitano della Roma. Il calciatore italo-egiziano tentato da una nuova avventura.

Fino alla scorsa stagione, la Roma aveva un capitano indiscusso al centro del proprio progetto tecnico. Ovvero Lorenzo Pellegrini, nominato leader della rosa fin dal 2021, dopo l’addio di Edin Dzeko. Ma con l’arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini le gerarchie sono cambiate completamente.

L’ex Atalanta ha sempre seguito lo stesso diktat: indossa la fascia di capitano il calciatore che vanta più presenze ufficiali con la maglia della sua squadra. Dunque Pellegrini in questo modo è sceso al terzo posto all’interno della rosa, lasciando di fatto l’onere a Stephan El Shaarawy. Uno dei veterani del gruppo, visto che è giunto alla decima stagione in maglia giallorossa.

El Shaarawy, pur non avendo più i numeri e le progressioni di qualche tempo fa, resta sempre un calciatore applaudito e stimato dal pubblico romanista. Peccato però che rischia di ricoprire per poco tempo il ruolo di capitano, a causa della scadenza di contratto fissata al 30 giugno prossimo. E stavolta sembra che il matrimonio tra El Sha ed il club romanista sia destinato ad esaurirsi definitivamente.

El Shaarawy in scadenza, possibile cessione già a gennaio: i dettagli

Per evitare di perderlo direttamente a costo zero, senza guadagnare nulla dal suo cartellino, la Roma starebbe pensando in queste settimane di provare a vendere El Shaarawy nella sessione di riparazione a gennaio.

Un’ipotesi non così campata in aria, per due motivi: in primo luogo la Roma non sembra puntare forte sull’italo-egiziano in questa stagione, visto che Gasperini di recente gli ha preferito altri elementi nel ruolo di mezza punta titolare. Inoltre non mancano gli estimatori per il classe ’92, in particolare dalla Serie A.

Un club interessato ad El Shaarawy pare essere la Fiorentina, alla caccia di calciatori espert e abili per le corsie d’attacco laterali. La squadra di Pioli potrebbe accogliere a gennaio il Faraone, a patto che arrivi un’offerta da 3-4 milioni di euro alla Roma per il suo cartellino. Una piccola plusvalenza che fa bene alle casse romaniste, e che anticiperebbe l’addio di El Sha ormai scontato.

El Shaarawy è sbarcato a Roma nel gennaio 2016 dal Monaco, e come detto ha disputato 10 stagioni con la maglia giallorossa, con l’intermezzo dell’esperienza cinese con lo Shanghai Shenhua. Nella capitale finora vanta 326 presenze ufficiali con 64 gol realizzati, oltre ad essere stato fra i protagonisti della conquista della Conference League nel 2022.