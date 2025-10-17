Un prodotto molto amato dai bambini potrebbe essere pericoloso per loro. Ecco qual è l’oggetto della nuova allerta alimentare e perché non darlo ai propri figli.

Quando si tratta di alimentazione, i genitori sono sempre molto attenti a ciò che danno ai propri figli. Prediligono alimenti freschi e di qualità, prodotti con rispetto dell’ambiente e con ricerca delle materie prime. Certo è che alcune volte concedono uno strappo alla regola anche a loro, proponendo merendine ed altri snack.

Fra questi c’è un prodotto amatissimo dai bambini che però è oggetto di una nuova allerta alimentare e che dunque è pericoloso offrire loro perché può provocare rischi alla loro incolumità. Ecco di quale si tratta e il motivo del richiamo dal mercato.

Il prodotto amatissimo dai bambini oggetto dell’allerta alimentare

È stato richiamato dal mercato un prodotto amatissimo dai bambini: in particolare anche i supermercati Sigma hanno diffuso l’allerta in via cautelativa di un lotto di mais per popcorn a proprio marchio. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 500 grammi, con il numero di lotto 168/25 e il termine minimo di conservazione (TMC) 12/2026.

I pop corn in questione sono stati prodotti dall’azienda Melandri Gaudenzio Srl per D.IT Distribuzione Italiana Soc. Coop presso lo stabilimento che si trova in via Boncellino 120, a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre il limite di legge.

Già qualche giorno fa Conad aveva richiamato quattro lotti di mais per popcorn a proprio marchio, prodotti dalla stessa azienda, per lo stesso motivo. Per questo, vista la presenza di alcaloidi oltre il limite di legge, Sigma raccomanda, a scopo precauzionale, di non consumare il mais per popcorn con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati.

Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato (o che l’hanno acquistati) possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Dunque, anche se i bambini amano i pop corn, specie quando guarda un cartone animato, in questo caso è meglio non offrirglieli.

La presenza di eccesso di alcaloidi è pericolosa perché queste sostanze possono causare avvelenamento, con sintomi che vanno da disturbi gastrointestinali e neurologici a problemi più gravi in casi estremi. Dunque, per l’incolumità dei propri figli, meglio offrire loro delle alternative più sane e no “contaminate”.