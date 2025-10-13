Destano preoccupazione le condizioni di salute di Re Carlo. Dall’ultimo aggiornamento pare che non ci siano buone notizie per il sovrano inglese.

La notizia della malattia di Re Carlo è stata un fulmine a ciel sereno per i sudditi inglesi, abituati invece a sentire parlare della famiglia inglese prevalentemente per il litigio tra il principe Harry e il resto della family. Re Carlo, che in più di un’occasione si è mostrato in pubblico, nonostante la malattia, è molto amato dai suoi sudditi e le sue condizioni di salute stanno facendo preoccupare in molti.

Effettivamente da un insider arriva un’indiscrezione: le sue condizioni di salute sono peggiorate. In più la tensione in famiglia è sempre più palpabile. Ecco cosa sta succedendo.

L’aggiornamento sulle condizioni di salute di Re Carlo

Diversi giornalisti britannici hanno evidenziato come le condizioni di salute di Re Carlo siano peggiorate: effettivamente il sovrano si è mostrato con un viso provato e molto dimagrito nelle ultime occasioni pubbliche, come ad esempio durante il vertice sul clima COP30 a Londra insieme al figlio William.

Tom Sykes, esperto reale di The Royalist Substack, ha dichiarato di essere rimasto “inorridito” nel vedere il cambiamento del re. Inoltre le sue ultime immagini pubbliche indicano che stia peggio di quanto si creda. Le cure che sta seguendo sono molto dure ma il sovrano sta combattendo con coraggio e compostezza.

Chiaramente la malattia non è solo una faccenda fisica perché ha ripercussioni anche sulla gestione della monarchia: la sua condizione, infatti, incide sulle decisioni familiari, sulla successione e sulla percezione della monarchia da parte dei sudditi. Tutte queste sono questioni di interesse pubblico e non una invasione di privacy.

Fra l’altro tutti sanno che il principe Harry, consapevole dello stato di salute del padre, voglia ricucire i rapporti con lui prima che sia troppo tardi. E, per questo, anche l’incontro di settembre fra i due potrebbe aver aperto uno spiraglio di speranza verso la riconciliazione. Sempre stando alle indiscrezioni, sembra che re Carlo stia pensando molto bene alla sua eredità, l’ultimo atto pubblico con cui si congederà con i sudditi.

In ogni caso, Tom Sykes ha ribadito che la salute di Re Carlo è centrale non solo per una questione privata ma anche perché è al centro di ogni decisione all’interno della monarchia: dai rapporti fraterni alla gestione dei beni reali, passando per le strategie di successione.