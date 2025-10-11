L’ex centrocampista giallorosso ha appreso con sgomento la terribile notizia: se ne va un simbolo del club argentino

Quando il cuore chiama, è quasi impossibile dire di no. Soprattutto se parliamo di un giocatore legato da un profondo senso di appartenenza ad un club diverso da tutti gli altri.

Dopo aver militato nelle giovanili del Boca Juniors dal 2002 – quando aveva appena 8 anni – al 2010, ed aver esordito nel calcio professionistico proprio con gli Xeneizes nel 2011, Leandro Paredes ha sviluppato la sua carriera in Europa. Senza però mai dimenticare il mitico club di Buenos Aires che può vantare, nella sua blasonata storia, di aver prodotto un talento del calibro di Diego Armando Maradaona. Simbolo imperituro e sempre vivo della società argentina.

Non appena si è creata l’occasione per il ritorno a casa – un tormentone alimentato in patria dai media per mesi e mesi – l’ex centrocampista di Juve e PSG ha colto la palla al balzo. Troppo forte il richiamo dei colori gialloblù per dire di no: al club albiceleste è bastato mettere sul piatto 3 milioni per convincere la Roma a privarsi del calciatore, accolto come un Re al suo rientro all’ovile.

Nella sua esperienza di ritorno al Boca, il campione del mondo ha trovato sulla panchina della squadra Miguel Angel Russo, una vera istituzione del club della Capitale. Protagonista della mitica vittoria della Copa Libertadores nel 2007 – quando in rosa c’era un certo Juan Roman Riquelme, oggi presidente del sodalizio – il tecnico lottava dal 2017 con una lunga malattia. Che alla fine lo ha portato via a soli 69 anni, costringendolo (lo scorso 21 settembre) a lasciare la guida del club per motivi di salute.

Addio a Russo, il cordoglio di Paredes e del Boca Juniors

Ricoverato in terapia intensiva per una grave infezione alle vie urinarie, l’ex calciatore ha lottato strenuamente fino all’ultimo momento possibile, salvo alzare bandiera bianca lo scorso 8 ottobre.

Sia la società sudamericana che i suoi calciatori più rappresentativi non hanno potuto esimersi dal testimoniare, con profonda commozione, il grande affetto che li legava ad un personaggio ben voluto da tutti e capace anche di vincere un campionato argentino col Velez Sarsfield nel 2005. Oltre che con lo stesso Boca nel 2019/20.

“Grazie per aver difeso i nostri colori con tanta passione, grazie per aver lottato fino all’ultimo giorno per essere presente con la tua squadra. Ci lasci molti ricordi e insegnamenti. Addio Miguel! Un sentito cordoglio a tutta la famiglia Russo“, si legge nello status Instagram che Paredes ha voluto dedicare alla scomparsa del mitico tecnico.