Annuncio ufficiale su Novak Djokovic e sul futuro del tennista serbo. Una rinuncia che fa male quella del fuoriclasse: ritiro sempre più vicino?

Novak Djokovic ha compiuto a maggio scorso la bellezza di 38 anni. Un’età sicuramente ancora giovane, ma non per chi pratica sport ad alti livelli. Basti pensare che uno dei suoi rivali più agguerriti di sempre, lo spagnolo Rafa Nadal, si è ritirato alla medesima età lo scorso anno.

Tante le voci su un ritiro ormai imminente di Djokovic, che però continua a mandare messaggi contrari. Il tennista serbo vuole proseguire la sua carriera, provando a battere altri record finché avrà motivazione e condizione atletica adatta. Nel 2025 va detto che Nole ha raggiunto le semifinali a tutti i tornei del grande Slam, un risultato sottovalutato ma assolutamente positivo per un ultratrentenne.

La strategia di Djokovic è ormai chiara: non ha più la forza e la costanza per poter partecipare a tutti i tornei di buon livello della stagione, come faceva fino a qualche anno fa. Il suo impegno si concentrerà dunque sui tornei Major e su alcune competizioni che considera più prestigiose di altre.

Ufficiale: niente Parigi-Bercy per Novak Djokovic. Si allontana anche dalle Finals

Dopo aver preso parte al Six Kings Slam, il torneo di Riyadh a cui è stato invitato come uno dei tennisti più vincenti ancora in attività, Novak Djokovic ha annunciato un altro forfait sul suo calendario personale. Il serbo ha scelto di non partecipare, come era già stato in realtà preventivato, all’ultimo Masters 1000 della stagione.

Niente Parigi-Bercy per Djokovic, vale a dire il prestigioso torneo che si disputerà quest’anno sul greenset della Defense Arena, nella capitale francese. Sarebbe stata l’occasione giusta per conquistare altri punti nel ranking ATP e nella Race, ma Djokovic ha annunciato tramite i suoi profili social di non poter partecipare. Un’assenza pesante, visto che Nole detiene il record di vittorie in questo Master, con 7 titoli conquistati.

Con questo forfait si allontana quasi definitivamente la chance di vedere Djokovic alle Finals di Torino, l’evento di metà novembre che vedrà partecipare gli otto migliori tennisti della stagione. Probabile che il serbo preferisca saltare l’impegno e concentrarsi su altre future tappe della propria carriera.

L’ultima uscita stagionale di Djokovic sarà invece a inizio novembre nell’ATP 250 di Atene, un torneo organizzato dallo stesso tennista ed inizialmente previsto in svolgimento nella sua Belgrado. Poi spostato nella capitale greca per via di dissidi tra Djoker ed il governo del proprio paese.