Basterà una semplice pigna per profumare casa in ogni suo ambiente: un trucco fai da te, che farà mettere da parte i classici deodoranti chimici.

In un’epoca in cui l’approccio ad una vita più green e sostenibili guida molte scelte quotidiane, anche il modo di profumare la casa sta cambiando. Sempre più persone, infatti, abbandonano spray sintetici e diffusori chimici per soluzioni più decorative. Il desiderio è quello di trasformare l’ambiente domestico in un luogo accogliente, armonioso e profumato, senza ricorrere a prodotti aggressivi o poco durevoli.

In questo contesto, alcune idee semplici e alla portata di tutti stanno conquistando un posto d’onore tra gli appassionati del fai da te e del benessere casalingo. Una di queste ha come protagonista un oggetto che si trova facilmente nei boschi, nei parchi o perfino durante una passeggiata autunnale: la pigna.

Basterà una sola pigna per profumare casa: sembrerà di essere in un bosco in pieno autunno

Piuttosto che continuare ad usare tutti quei classici profumatori per ambiente, che di naturale hanno davvero ben poco, basterà usare una semplice pigna per riuscire ad ottenere un effetto sorprendente. Naturale, economica e soprattutto di facile reperibilità, permettere di avere un profumo in casa davvero magnifico.

Il trucco per profumare casa con una pigna è davvero semplicissimo, basterà procurarsi una pigna asciutta e ben aperta, possibilmente pulita da eventuali residui di terra o insetti. A questo punto entra in gioco l’elemento segreto: l’olio essenziale. Una volta procurato tutto il necessario, si dovranno aggiungere poche gocce del proprio olio essenziale preferito, lavanda, arancia dolce, eucalipto o cannella, versate direttamente sulla pigna, lasciando che il legno poroso lo assorba lentamente.

Ed ecco, che come per magia, la pigna si trasformerà in un diffusore naturale, rilasciando il profumo nell’ambiente per diversi giorni. Per intensificare l’effetto, è possibile inserire la pigna in un piccolo sacchetto di organza o in un barattolo aperto, da posizionare su una mensola, all’ingresso o nella stanza da letto. Oppure, si possono unire più pigne profumate in una ciotola decorativa al centro del tavolo. L’effetto è sia estetico che olfattivo. Inoltre, il trucco si adatta perfettamente ad ogni stagione, basterà semplicemente cambiare la fragranza per creare un’atmosfera diversa, rendendo ogni ambiente davvero unico.