Il pubblico Mediaset è rimasto sconvolto dalla decisione che è stata presa: un programma molto seguito chiude i battenti. Ecco di quale si tratta.

Il palinsesto Mediaset offre una grande varietà di programmi tv: dalle serie tv passando per i reality show, dai quiz fino ai talent show. Insomma, è normale che il pubblico sia così affezionato alle trasmissioni che vengono mandate in onda e per questo è una pessima notizia scoprire che un programma molto seguito e amato chiude i battenti.

Sembrerebbe una decisione controintuitiva, visti i grandi ascolti di questo programma, ma dietro c’è una strategia ben studiata. Ecco dunque qual è il programma molto seguito che chiude i battenti.

Il programma Mediaset molto seguito chiude i battenti

Un fulmine a ciel sereno è arrivato per tutti i telespettatori Mediaset: l’amata e seguitissima soap opera La notte nel cuore chiude i battenti anticipatamente rispetto a quanto previsto. Sì, perché infatti, per il piacere dei tanti telespettatori, verrà trasmessa una doppia puntata settimanale di questa serie tv turca.

Per questo il finale avverrà entro dicembre. La strategia della Mediaset è chiara: verrà lasciato spazio ad altre serie turche, sempre in prime time. E così il Biscione continua la sua mossa di mandare in onda delle serie tv turche che, da qualche anno a questa parte, stanno appassionando il pubblico e regalando grandissimi ascolti.

Prendiamo proprio il caso de La notte nel cuore che ha raggiunto la soglia del 18-19% di share. È proprio per questo motivo che la Mediaset ha deciso di mandare in onda una doppia puntata ogni settimana. Certo è che fra qualche mese La notte nel cuore finirà e il pubblico dovrà dire addio a Nuh e Sevilay. Entro dicembre, infatti, questo programma così amato finirà.

Apprestandoci al finale, è bello anche scoprire, dalle anticipazioni, che finalmente i protagonisti, Nuh e Sevilay, riusciranno a godersi la propria storia d’amore, che potranno finalmente vivere serenamente e alla luce del sole dopo tutti gli ostacoli vissuti. Dopo l’addio a loro e al resto dei personaggi e delle storie de La notte nel cuore, il pubblico conoscerà nuovi personaggi di altre serie tv turche pronte ad appassionare tutti.

La Mediaset, infatti, sta già acquistando nuovi prodotti turchi che, come è successo in precedenza, sicuramente regaleranno tante emozioni al pubblico e grandi ascolti alla rete.