Novità a sorpresa su Marc Marquez, che riguarda il futuro e le scelte professionali del pilota neo campione del mondo di MotoGP.

Il 2025 è stato l’anno del grande ritorno ad alti livelli di uno dei piloti più importanti degli ultimi tempi in ambito motociclistico. Marc Marquez ha raccolto la sua nuova sfida in sella alla Ducati e non ha fatto rimpiangere la scelta al team di Borgo Panigale.

Lo spagnolo, reduce da un periodo delicato e molto sfortunato con la Honda, è letteralmente rinato con la scuderia italiana, trovando terreno fertile e guadagnandosi nuovamente i gradi di campione del mondo. Marquez ha vinto con netto anticipo il mondiale di MotoGP 2025, grazie alla sua formidabile Desmosedici GP25, ma soprattutto grazie al suo ritrovato spirito vincente e ad un talento mai assopito.

Peccato che dopo le celebrazioni giunte al termine del Gran Premio del Giappone, Marquez ha subito riscontrato una difficoltà nel successivo GP in Indonesia. Il campione in carica è stato vittima di una brutta caduta sulla ghiaia, per via di uno scontro fortuito con l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Proprio un modo insolito di celebrare il titolo appena conquistato.

Marquez e l’infortunio alla spalla: cambiano i piani, il ducatista finisce sotto i ferri

Subito dopo la caduta in Indonesia, Marquez ha accusato forti dolori alla spalla, evidentemente infortunata a causa di questo schianto non voluto. Lo spagnolo, dopo essersi sottoposto agli esami di rito, ha scoperto di aver subito la frattura del coracoide e la lesione ai legamenti della spalla stessa. Non a caso la Ducati ha già comunicato l’assenza di Marquez per le gare dell’Australia e della Malesia.

Inizialmente, dopo il consulto con i medici in quel di Madrid, Marquez aveva cominciato una terapia conservativa, con tanto di immobilizzazione della spalla. Una soluzione che però, a giorni dalla prognosi, non sembrava dare alcun risultato. Ecco dunque che la Ducati, in accordo con il pilota stesso, hanno scelto di passare alle vie più rapide.

Marquez si è dunque sottoposto ad un intervento alla spalla infortunata, come rivelato dal comunicato della sua scuderia: “Dopo un controllo alla spalla destra infortunata, Marc Márquez è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid, in Spagna. Lo stesso team medico che lo aveva visitato sette giorni prima ha riscontrato che la frattura del coracoide e il danno ai legamenti non mostravano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Pertanto, dato il rischio di instabilità residua, è stato deciso di procedere con la stabilizzazione chirurgica e la riparazione dei legamenti acromioclavicolari. Marc Márquez, che è già a casa, continuerà il suo processo di recupero e i suoi progressi determineranno i tempi del suo ritorno alle competizioni.

Ti auguriamo tutto il meglio, campione!”