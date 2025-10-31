Il maltempo si farà sentire nei prossimi giorni con temporali e un ciclone: ecco la data in cui essere prudenti; persino la Protezione Civile è stata allertata.

Novembre sta per cominciare e, si sa, questo mese porta con se il freddo vero e proprio. In effetti le previsioni meteo dei prossimi giorni promettono maltempo in diverse parti della nostra Penisola. Non si tratta solo di temperature in discesa ma persino di temporali e un ciclone.

In questa data sarà meglio avere prudenza perché il maltempo potrebbe essere estremo: infatti è stata allertata persino la Protezione Civile. Ecco quando.

La data in cui è previsto un meteo da paura

In Italia nei prossimi giorni il maltempo sarà protagonista con quello che è stato definito il mini ciclone di Halloween. Questo è dovuto ad un’area di bassa pressione, in avvicinamento dalla Francia, che porterà correnti sud-occidentali caldo umide e di conseguenza forti precipitazioni, da sparse a diffuse, sui settori occidentali dell’Italia, anche localmente a carattere temporalesco sulle aree costiere e sulle isole maggiori.

A causa del maltempo la Protezione Civile è stata allertata e ha attivato sistemi di protezione nei territori coinvolti da questo brutto tempo. Infatti già nella giornata di giovedì 30 ottobre sono iniziate delle precipitazioni di stampo autunnale in diverse zone. Infatti è stata diramata l’allerta gialla per rischio idrogeologico su parte di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Sardegna e sugli interi territori di Umbria e Sicilia.

Ma è soprattutto la giornata di venerdì 31 ottobre che sarà caratterizzata da rovesci e temporali. Inizialmente le regioni coinvolte dal brutto tempo saranno quelle del Nord e del fianco tirrenico, poi l’instabilità raggiungerà anche il Sud e il versante adriatico. L’instabilità continuerà anche nel nuovo mese: sabato 1 novembre il tempo sarà migliore un po’ ovunque, tranne che nelle regioni del Nord.

Domenica 2 novembre, è previsto, invece, l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, con piogge diffuse e localmente abbondanti sul Nord Italia e sulla Toscana. Tuttavia nei giorni successivi si potrà assistere ad un progressivo miglioramento del tempo, con temperature in aumento e prevalenza di sole.

Insomma, sarà un Halloween con un meteo da paura e sarà meglio prestare attenzione il 31 ottobre. Tuttavia, dopo un inizio di novembre instabile (i primi due giorni dovrebbero essere caratterizzati da una nuova perturbazione atlantica), dovrebbe arrivare il bel tempo, basta solo avere pazienza.