Cambiamenti importanti nella viabilità di Roma nei prossimi giorni. In questi orari ci sarà la chiusura. Ecco cosa sapere.

Chi vive a Roma è abituato a fare i conti con cambiamenti nella viabilità a causa di eventi oppure manifestazioni ed in effetti nei prossimi giorni nella Capitale ci potranno essere importanti modifiche.

In particolare in questi giorni e in questi orari ci sarà la chiusura, ecco di quali strade e cosa sapere per non trovare disagi.

Come cambia la viabilità a Roma nei prossimi giorni

I cittadini faranno bene ad allinearsi ad alcuni cambiamenti che avverranno nella viabilità a Roma nei prossimi giorni, con particolare riferimento alla ZTL.

Nel centro storico l’amministrazione Gualtieri ha previsto l’installazione di 35 “guardiani elettronici” ma entro la prossima primavera arriveranno anche presso i principali passaggi in uscita (i primi saranno installati in via Cavour e in via di Santa Maria Maggiore). Si tratta di un provvedimento da 4 milioni di euro finanziati con fondi europei e che, secondo Eugenio Patané, assessorre alla mobilità di Roma, è uno strumento molto utile per garantire controlli più efficaci e per tutelare le aree di pregio della Capitale.

Gli automobilisti dovranno dunque fare attenzione agli orari e alle autorizzazioni. Inoltre, stando ad una risoluzione approvata anche da esponenti della minoranza, ci sarà l’estensione della Ztl notturna. Le parole dell’assessore sono state: “Oltre a installare le telecamere per il controllo dei veicoli in uscita in via dei Serpenti, via Santa Maria Maggiore e via De Pretis, occorre in alternativa rendere omogeneo il perimetro dell’area Ztl Centro Storico notturna, all’area Ztl Centro Storico diurna, cosicché non sia necessario installare ulteriori varchi in entrata”.

Per ora la chiusura notturna è prevista solo in alcune aree pari alla metà della Ztl diurna, dalle 23 alle 3, il venerdì e il sabato. Vengono richiesti però anche altri varchi in entrata a largo Magnanapoli, via dei Ciancaleoni, via Cimarra, via dei Capocci. Ad esempio l’assessore alla mobilità municipale Adriano Labbucci spiega che potrebbe essere necessaria la ZTL notturna a Monti.

Secondo la presidente della Commissione Mobilità del Centro, Giulia Callini., invece, bisogna rifare tutto il perimetro della ZTL (che è rimasto tale dal 1995). I residenti infatti vorrebbero avere un diritto esclusivo. Chi vive pochi metri fuori dalla Zona a Traffico limitato, è come se fosse dentro perché abita al confine, parcheggia sul lungotevere togliendo anche i posteggi ai residenti che pagano il permesso.

Estendere la ZTL servirebbe ai residenti che stanno fuori per pochi metri, per renderli veri e propri residenti del centro storico. Perciò è necessario aggiornare il perimetro attuale, includendo strade che oggi sono escluse dalla ZTL.