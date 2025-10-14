Lutto davvero doloroso per questa storica società di calcio italiana. Il numero uno del club deve affrontare una perdita a dir poco importante.

Spesso si guarda al mondo del calcio come un ambiente davvero fuori dal tempo e dallo spazio, perché si tratta di uno sport professionistico dove gli atleti hanno non solo la fortuna di giocare ad alti livelli, ma anche ottenendo degli ingaggi e stipendi davvero faraonici.

Ma allo stesso tempo ci si dimentica che i protagonisti del calcio, italiano ed internazionale che sia, sono comunque persone comuni. Esseri umani come tutti noi che vivono esistenze fatte di gioie e dolori, a prescindere dal lavoro che svolgono e dal salario che percepiscono. Ed ogni tanto arriva una notizia drammatica a farci ricordare che non vi sono tutte queste differenze.

Il 2025 in tal senso è stato tragico e ricco di lutti; basti pensare alla scomparsa prematura di Diogo Jota, stella del Liverpool, che ci ha lasciato per via di un incidente stradale in piena estate, lasciando tutti sgomenti. O gli addii a personaggi del passato che hanno fatto la storia come il telecronista Bruno Pizzul e gli ex presidenti di Inter e Milan Ernesto Pellegrini e Giussy Farina.

L’ultimo lutto riguarda un club storico del nostro calcio, in particolare la famiglia proprietaria ed amministrativa di tale società. Stiamo parlando dell’Ascoli Picchio, la nota formazione marchigiana che attualmente è impegnata nel campionato di Serie C, con l’evidente obiettivo di raggiungere la promozione per tornare in B.

Lutto in casa Ascoli: è venuta a mancare la madre del presidente Passeri

Una notizia tragica e molto sentita è stata lanciata nelle scorse ore dal club ascolano. Infatti è venuta a mancare la signora Elsa, ovvero la mamma dell’attuale presidente ed amministratore dell’Ascoli Bernardino Passeri.

Una perdita dolorosa in ambito familiare, che però ha colpito tutta la comunità di Ascoli Piceno ed anche la tifoseria bianconera. Infatti era grazie alle origini materne che Passeri ha deciso di investire nel club marchigiano. La compianta signora Elsa era nativa di Montegallo, piccolissimo comune in provincia di Ascoli che si trova ai piedi dei Monti Sibillini.

Il club ha pubblicato questo comunicato in onore della signora Elsa e per vicinanza alla famiglia: “L’Ascoli Calcio tutta, dalla Dirigenza ai dipendenti della prima squadra e del settore giovanile, esprime, con sincera commozione, il più profondo cordoglio alla Famiglia Passeri per la scomparsa della Signora Elsa, mamma del Presidente Bernardino. Originaria di Montegallo, la Signora Elsa, venuta a mancare nella serata di ieri, rappresentava per tutta la Famiglia Passeri il legame indissolubile con le proprie origini marchigiane, oltre ad essere un punto di riferimento affettivo ed emozionale”.